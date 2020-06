Kraljičini diamanti sijejo le v Kozmusovi deželi

Ljubljana

Hrvaški absurd

Maja Mihalinec bo slovensko sezono na odprtem začela v Mariboru. FOTO: Matej Družnik

Boljše počutje

Na tuje v Romunijo

»Tekme so res dobrodošle, dalo se bo na nekaj mitingih obdržati tekmovalni ritem. Če si leto dni brez nastopov, je težko z motivacijo.«

Pesek terjal poškodbo

- Diamantne lige v atletiki po svetu zaradi koronakrize ne sijejo kot drag kamen, bodo pa kraljici športov priredili veličasten sprejem v Sloveniji. Prišli bodo vsi dvorjani in dvorjanke, tisti, ki tečejo, skačejo ali mečejo. Letos bo, po lanski obnovitvi, namreč ponovno atletska liga z dodatkom v imenu Telekom Slovenije, Atletska zveza Slovenije bo v suši mednarodnih tekmovanj s prireditelji iz petih mest pripravila »happeninge«.Začelo se bo 13. junija v Slovenski Bistrici, nadaljevalo 23. v Mariboru, 4. in 5. julija bo v Ljubljani pokal Slovenije za člane in članice, v glavnem mestu bo še memorialni miting 16. julija.Na dneva 25. in 26. julij bo v Celju državno prvenstvo za elitno kategorijo, 2. septembra se bo vse zaokrožilo v Novem mestu. Ker se v današnjih poklicnih časih ne teče, skače ter meče krogle, diska, kopja in kladiva brezplačno, vsaj spodobilo bi se, da je tako, je AZS pripravila tudi denarni sklad.Skupni sega v višino 31.500 evrov, najboljših pet na koncu vseh mitingov, tako fantov kot deklet, pa bo bruto prejelo 2000 (prvi), 1500 (drugouvrščeni), 1000, 750 in 500 evrov. Za kakšno kavico po pokoronskih cenah v Portorožu bo že dovolj. AZS pa bo za stroške izvedbe s pokroviteljem iz svoje kraljičine denarnice potegnila tam do 50.000 evrov.Lanska skupna zmagovalca atletske lige sta sicer metalec kladivain šprinterka. No, mednarodne udeležbe vsaj na začetku mitingov zanesljivo ne bo, je pa Albert Šoba, alfa in omega ljubljanskega kluba Mass, izpostavil zanimivo dejstvo: »Ne razumem te logike, da hrvaški državljani lahko prek meje pridejo v Slovenijo, atleti in atletinje pa ne morejo.«Kraljica športov na štadionu v Spodnji Šiški se mora zaradi podaljšane sezone nogometašev tudi usklajevati s športnim kraljem. Težko je pač v monarhističnem športu, pa naj za nogometne vragolije rečemo le: »Bravo.« Naj bi pa 16. julija atletsko snidenje potekalo v večernem času pod umetno lučjo. A pomembno je, da se bodo zadeve spet zavrtele naprej.»Počutimo se vedno bolje, stvari, ki se ponavljajo, so dobre. Namreč atletska liga je že bila, s kančkom previdnosti se je ponovno zagnala lani. Letos pa smo med prvimi športnimi panogami, ki so po sproščanju ukrepov začele tekmovanja. Kot predsednik sem tudi ponosen in vesel, da nam je uspelo pridobiti sponzorja.Verjamem, da bo motivacija marsikoga za mitinge visoka in da v tem pomanjkanju tekmovanj ne bodo izpustili priložnosti. Sicer bodo mitingi brez gledalcev, na uvodnem tekmovanju v Radovljici so bili denimo za ogrado,« pripominja predsednik AZS Roman Dobnikar, slišalo se je tudi, da naj bi se ukrepi po 1. juliju še dodatno sprostili in da bi atletiko v živo lahko spremljal tudi vsak zainteresirani., predsedniku strokovnega sveta AZS, je odleglo. »Lahko le rečemo naposled. Sezona se je začela. Po poročilih s terena so v preteklem obdobju, vštevši karanteno, atleti vadili v določenem obsegu. Zdaj se poraja vprašanje, v kakšnem obsegu bodo lahko tekmovali v tujini.Zato je pomembno, da bodo tekmovanja v Sloveniji, da smo pripravili niz mitingov. Za zdaj so za nas, kar zadeva tujino, načrtovane le balkanske igre septembra v Romuniji,« je navrgel nekdanji trener»Po odlični zimski sezoni, bila je na najvišji ravni v moji karieri, sem se zelo veselila poletne. V karantenskem času pa sem tekla po pesku, zaradi obnovitve poškodbe tetive pa zamudila mesec dni treninga. Vesela sem, da imamo možnost tekmovati, in to pri nas, da bo še bolje kot v lanskem nizu mitingov, zdaj, ko letos ni mednarodnih tekmovanj,« je menila Maja Mihalinec, lani najboljša slovenska atletinja.»Tekme so res dobrodošle, dalo se bo na nekaj mitingih obdržati tekmovalni ritem. Če si leto dni brez nastopov, je težko z motivacijo. Super je tudi to, da ti mitingi ne bodo vaške tekme, možno bo doseči pravšnjo adrenalinsko raven,« je bilo mnenje Nejca Pleška.