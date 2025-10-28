Kriminalisti ovadili Marjana Fabjana zaradi spolne zlorabe

Po poročanju časnika Dnevnik so kriminalisti znanega slovenskega trenerja juda Marjana Fabjana ovadili zaradi kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Kot še navajajo, naj bi šlo za zlorabo žrtve, ki je o tem spregovorila za omenjeni časnik.

Fabjan je v krajšem telefonskem pogovoru dejal, da s kazensko ovadbo še ni seznanjen, je pa potrdil, da so ga v sklopu preiskave policisti že zaslišali, piše STA.

Kazenska ovadba zaradi kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja se menda nanaša na oškodovanko, ki je trenerja nato tudi prijavila policiji.

Nekdanja judoistka je med drugim opisala, kako naj bi Fabjan postopoma zlorabil odnos med trenerjem in njo, mlado športnico. Med pripravami naj bi jo povabil v svojo sobo, kjer naj bi jo otipaval, nato pa ji zabičal, da o tem ne sme nikomur govoriti.

Po navedbah časnika so kriminalisti prav na podlagi te prijave ovadili Fabjana. Po prvi prijavi so se oglasile še druge športnice z novimi obtožbami, ki naj bi kazale na ponavljajoč se vzorec njegovega vedenja.

Fabjan sicer očitke zanika in trdi, da nikoli ni bil z nobeno od svojih tekmovalk v intimnem odnosu proti njihovi volji.

Kriminalisti so kazensko ovadbo podali na celjsko okrožno tožilstvo, kjer bodo presodili, ali bodo sprožili kazenski pregon. Tožilstvo se lahko odloči za vložitev zahteve za sodno preiskavo, lahko pa ovadbo tudi zavrže. Pred tem ima možnost od kriminalistov zahtevati dopolnitev kazenske ovadbe.

Za kaznivo dejanje kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja zakon predvideva kazen od enega do osmih let zapora.

Po pisanju časnika naj bi Fabjana ovadili zaradi zlorabe šestih deklet.

