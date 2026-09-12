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Kristjan Čeh dobil zadnjo tekmo: Zdaj bi bil veliko raje v Budimpešti

Slovenski metalec diska je dobil tudi svojo zadnjo tekmo sezone v Litvi. Veliko raje bi bil sedaj v Budimpešti, a se hkrati veseli dopusta.
Kristjan Čeh z veseljem pokaže kolajno, ki jo je dobil ob zmagi na EP. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Kristjan Čeh z veseljem pokaže kolajno, ki jo je dobil ob zmagi na EP. FOTO: Matej Družnik/Delo
M. Ru., STA
12. 9. 2026 | 22:53
3:14
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Kristjan Čeh, zmagovalec atletske diamantne lige in evropski prvak v metu diska, je zmagal tudi na njegovi zadnji tekmi v sezoni v Vilniusu v Litvi. Slavil je z 72,56 metra in je kot prvi v zgodovini discipline opravil deset tekem z meti prek 70 m v sezoni.

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Kristjan Čeh tudi v Zagrebu edini, ki je premagal magično mejo

Čeh je ugnal svetovnega rekorderja in domačina Mykolasa Alekno, ki je vrgel 70,82 m, tretji je bil olimpijski zmagovalec iz Jamajke Roje Stona z 68,44 m. Ptujčan se je obenem ponovno zelo približal svojemu slovenskemu rekordu 72,61 m, ki ga je dosegel 9. aprila letos. Najdaljši met je imel v drugi seriji, v prvi z 70,04 in zadnji, šesti, ko so mu namerili 70,19 m, je tudi presegel magično mejo discipline.

Slovenski metalec diska je letos v odlični formi. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
Slovenski metalec diska je letos v odlični formi. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

»Nastop je bil dober in zadovoljen končujem tekmovalno obdobje. To je bila moja prva tekma v življenju, ko je bil disk edina disciplina. Kljub temu je bil stadion poln in vzdušje izjemno. Malo sem že utrujen, če ne bi bilo tako, bi dosegel še kaj več,« je bil zadovoljen tudi zato, ker je znova krepko ugnal tekmece s samega svetovnega vrha. To je bila tudi zadnja tekma sezone, v kateri ni dobil priložnosti, da bi tekmoval na super SP, ki poteka v Budimpešti.

»Res mi malo je žal, da nisem mogel tekmovati v Budimpešti. Ni pošteno, da diska ni bilo tam, prav tako tudi ne suvanja krogle, ki sta na najvišji ravni v zgodovini doslej,« je menil Čeh. Obenem je dodal, da je vesel sezone, najboljše v karieri. »Izpolnil sem vse cilje, ubranil sem zlato na EP, prvi sem bil v diamantni ligi v disciplini in osvojil naslov sredozemskega prvaka, ki mi je manjkal. Postavil sem tudi državni rekord.«

Kristjan Čeh že komaj čaka dopust. Najprej gre v Estonijo, nato po Balkanu. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Kristjan Čeh že komaj čaka dopust. Najprej gre v Estonijo, nato po Balkanu. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

A ciljev za naslednjo sezono ne manjka. »Po 2022 želim spet postati svetovni prvak. Ne bo lahko, tu so še zelo močni tekmeci. A se bom dobro pripravil in upam, da bo naslednje leto še boljše kot letošnje.« Za nekaj dni se bo sedaj odpravil v Estonijo, od koder je njegova žena in po novem tudi trenerka Anna Maria Čeh.

»Dopust pa me čaka konec septembra z obiskom Bosne in Hercegovine, Črne gore in Albanije, kjer še nisem bil. Po prostem mesecu bodo sledile priprave za leto 2027, načrta tekem še nimam. Mogoče bom znova nastopil že na zimskem evropskem pokalu v metih,« je napovedal Čeh.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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