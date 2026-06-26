Kristjan Čeh v Zagrebu presegel magično mejo

Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je zmagal na 76. atletskem memorialu Borisa Hanžekovića v Zagrebu, s 70,82 metra je bil petič najboljši v hrvaški prestolnici. Na 1500 m je na 12. mestu Žan Rudolf s 3:34,23 popravil slovenski rekord 3:37,25, ki ga je sredi tega meseca postavil Rok Markelj.

Neja Filipič je v troskoku presegla 14 m (14,03 m) in bila sedma. Z izidom sezone, rekordom mitinga in državnim rekordom 15,25 m je prepričljivo zmagala aktualna olimpijska zmagovalka Thea LaFond iz Dominike, lani svetovna podprvakinja. Nika Glojnarič je bila sedma na 100 m z ovirami s 13,01. Zala Istenič je bila osma na 100 m z 11,49.

»Škoda, bil sem povsem blizu normi (3:33,50) za avgustovsko EP. Zastrupil sem se s hrano in še deset minut pred startom nisem vedel, ali bom začel. Izpolnil pa sem vse zadane cilje, tekel državni rekord, sem najhitrejši v družini, prej je bi to moj finski tast. In bil tudi hitrejši od finskega rekorda,« je dejal Žan Rudolf.

Kristjan Čeh je vnovič presegel magično znamko. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Na dva stadionska kroga dobrih 300 m pred ciljem odstopila Anita Horvat. Kristjan Čeh je največjo daljavo sicer dosegel v zadnji, šesti seriji. Pred njim je vodil Lawrence Okoye s 68,24 m, slednji je osvojil bron na evropskem prvenstvu leta 2022 in na tej tekmi končal kot drugi.

»Pred zadnjim metom sem si dejal, da drugi pa vendarle ne bom. Takoj sem vedel, da bo šlo prek 69 m, na koncu sem presegel magično mejo in sem zelo zadovoljen z doseženim izidom. Čeprav z glavo nisem bil ves čas na tekmi, bilo je tudi zelo vroče,« je dejal Čeh. Naslednjo sredo bo nastopil v Novem mestu.