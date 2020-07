Kristjan Čeh drugi v Avstriji, tokrat boljši bronasti z lanskega SP

Dunaj – Kristjan Čeh je na nočnem atletskem mitingu v Železnem (Eisenstadt) na avstrijskem Gradiščanskem zasedel drugo mesto v metu diska s 63,51 m. Zmagal je domačin Lukas Weisshaidinger (64,22 m). Avstrijec je bil lani na svetovnem prvenstvu v Dohi bronast, leto prej pa tretji tudi na evropskem prvenstvu v Berlinu. Ptujčan, lanski evropski prvak do 23 let, je Weisshaidingerja pred šestimi dnevi ugnal St. Pöltnu, tokat pa je bil v dežju in vetru boljši še od enega slovitega tekmeca. Tretji je bil z 58,15 m Romun Alin Alexandru Firfirica, četrti na lanskem SP.



Glavna disciplina mitinga je bil met diska s tremi možmi z vrha svetovnih lestvic. Čeh je v prvi seriji ostal brez izida, z 61,51 m je vodil Weisshaidinger, ki je v drugi seriji še izboljšal svoj dosežek s 64,22 m. Čeh je z 60,64 m že v drugi seriji prehitel Firfirico (58,07 m), ki tudi v nadaljevanju ni presegel 60 m. Čeh je v tretji seriji po 63,51 m začel nov dvoboj z Weisshaidingerjjem.



Avstrijec je namreč v tretji seriji prestopil, v četrti in peti pa je brez izida ostal Čeh, tudi Weisshaidingerju se poskusa nista posrečila (59,05 in 60,08 m). Tretji neuspešni met Slovenca v nizu, tudi v šesti seriji po Čehovem metu niso merili daljave, je pomenil, da je tokrat zmagal 28-letni Avstrijec, tudi brez izida v zadnji seriji.

Uspešna tudi Zupinova

V Železnem je bila poleg Čeha uspešna še ena slovenska rekorderka. Agata Zupin je na nizkih ovirah za več kot dve sekundi ugnala Leno Pressler iz St. Pöltna (1:0,93). »Tekma je bila zaradi vremena zelo zahtevna . Ne le, da je padal dež, ob neurju je pihal še močan veter, ki mi je preprečil tek v pravem ritmu,« je pojasnila Zupinova, ki bo tako kot Čeh naslednjič nastopila na atletskem pokalu v Ljubljani v soboto in nedeljo.



Nika Glojnarič je bila šesta v kvalifikacijah na 100 m ovire (13,46), v finalu A pa je bila tudi šesta (13,48). Robert Renner je v skoku s palico zmagal, a le s 4,80 m, ki jih je preskočil v svojem edinem veljavnem poskusu, saj je trikrat podrl letvico na petih metrih, svoji drugi višini.