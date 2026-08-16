Za orjaka iz Podvincev in njegov disk je meja samo nebo

Kristjan Čeh je bil eden od junakov 27. evropskega prvenstva, kot prvi Slovenec je ubranil naslov evropskega prvaka, najvišji tekmovalec med 1643 prijavljenimi (206 cm) je tudi rešil čast slovenske atletike v Birminghamu, ki ga je večina od drugih kandidatov za kolajne zapustila z razočaranjem.

Čeh je pokazal zares impresiven nastop v metu diska, imel je štiri najdaljše poskuse, zmagoviti met 72,51 pa je le 10 centimetrov krajši od njegovega aprilskega državnega rekorda. Napredek vliva tudi optimizem, da se bo čez dve leti v Los Angelesu dokopal tudi do izmuzljive olimpijske kolajne.