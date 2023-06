Kristjan Čeh in Tina Šutej ohranila Slovenijo na tretjem mestu

Slovenska atletska reprezentanca je po drugem, predzadnjem dnevu ekipnega evropskega prvenstva na Poljskem v drugi ligi ostala na tretjem mestu. Po pričakovanjih sta gladko zmagala svetovni prvak Kristjan Čeh v metu diska z rekordom prvenstev (69,94 m), in Tina Šutej v skoku s palico (4,70 m). Slovenija je s 266,5 točke tretja in s tem na zadnjem mestu, ki še vodi v najvišjo, prvo ligo. Madžari (331) vodijo pred Ukrajino (293,5), četrta Litva z 231 točkami že precej zaostaja za Slovenijo.

Na tekmovanju, ki poteka v okviru 3. evropskih iger, so se izkazali Jernej Gumilar, Matevž Šušteršič, Andrej Skočir, Anej Čurin Prapotnik. Bili so drugi v štafeti 4 X 100 m, izjemen obet za prihodnost pa so pokazali tudi s tem, da so le za devet stotink zaostali za slovenskim rekordom (39,20) iz leta 2002.

Tina Šutej: Prvi cilj je bil zmaga in veliko točk za reprezentanco

Na 400 m ovire sta bila druga svetovni mladinski podprvak Matic Ian Guček z drugim izidom v slovenski zgodovini in v njegovi karieri (49,48), in Agata Zupin (56,58). Šeste so bile s sprinterski štafeti Joni Tomičić Prezelj, Kaja Debevec, Lucija Potnik in Lina Hribar (45,27). Neja Filipič je ostala precej pod 14 metrsko znamko in je bila sedma. V prvi seriji troskoka so ji namerili 13,35 metra, nato je zaradi poškodbe gležnja predčasno končala tekmovanje.

Tina Šutej je začela na 4,30 m in bila visoko prek letvice, kot tudi nato v prvih skokih tudi na 4,40 m in 4,50 m. Tedaj je že vedela, da je že zmagala v skupini. V želji, da bi bila boljša od vseh tekmic, prva skupina bo tekmovala tri dni od 23. junija naprej, je nato nadaljevala sama. Prvič je bila uspešna tudi na 4,60 m. Nato so ji letvico postavili na 4,70 m in znova prvič preskočila letvico, ki je bila nato na 4,77 m, s tem bi popravila svoj državni rekord na prostem. Šele tedaj je letvico prvič na tekmi podrla, tako pa je bilo nato tudi v naslednjih dveh poskusih.

Tina Šutej FOTO: Remo Casilli/Reuters

Tina Šutej je 5. maja na diamantni ligi v Dohi s 4,76 m izenačila slovenski rekord na prostem. 4,76 metra je skočila 11. septembra 2021 v Ljubljani. Absolutni državni rekord je s 4,82 m postavila 2. februarja letos v dvorani v Ostravi. »Zadovoljna sem z nastopom, le na najvišji višini mi ni uspelo. Prvi cilj je bil, da zmagam in prinesem veliko točk svoji reprezentanci. Potem pa sem skušala izpolniti še osebne cilje. To je lepa popotnica za drugi del sezone, bom pa več nastopila na domačih tekmah, ki bodo nekako trening tekme, bom pa nastopila še na diamantni ligi,« je povedala Šutejeva.

Kristjan Čeh: Ne vem, če bo to zadostovalo za zlato na evropskih igrah

Za nadaljevanje serije zmag, ki jo je začel lani, bo na diamantnih mitingih nadaljeval tudi Čeh. »Vedel sem, da bom zmagal že po prvem nastopu, konkurenca ni bila posebej močna. Potem mi je v predzadnjem uspelo še stopnjevati, eden od metov s prestopom pa je meril prek 71 m, kot so mi povedali. Ne vem pa, če bo to zadostovalo za zlato na evropskih igrah, Šved Daniel Stahl bo v naslednjih dnevih tu nastopal v prvi ligi in je v izjemni formi,« je dejal Čeh.

V prvi seriji je povedel s 67,30 m in bil več kot pet metrov pred Litovcem Andriusom Gudžiusom (62,22 m), bronastim na lanskem SP v ZDA. Čeh je nadaljeval z 69,29 m, neveljavnim metom, prestopil je tudi v četrti seriji. Čehov peti poskus je meril 69,94 m. Tedaj se je spogledal z Gerdom Kanterjem na tribuni. Nekdanji svetovni in olimpijski prvak je bil namreč doslej rekorder ekipnih EP, a ga je s tem metom Čeh zrinil s prestola, v naslednji pa je vnovič prestopil. Gudžius je bil na drugem mestu s 64,94 m daleč za njim.

Slovenska reprezentanca za evropske igre. FOTO: Črt Piksi

Drugi dan prvenstva se sicer ni dobro začel za slovensko vrsto, ki je bila po prvem dnevu tretja. Na 11. mestu je bil v prvem nastopu, v metu kladiva, Jakob Urbanč. Ta je s 64,27 za dobre tri metre zaostal za najboljšim osebnim dosežkom. Nato je Slovenija na visokih ovirah »izgubila« sedem točk. Filip Jakob Demšar, ki je imel na 110 m ovire tretji izid sezone med sodelujočimi, je končal šele na sedmem mestu s 13,99.

Zadel je ob oviro in povsem izgubil ritem. Eno mesto je za povrh izgubil po fotofinišu, drugo pa, ker je bil v počasnejši skupini eden izmed tekmecev tudi hitrejši. Nekaj pozneje je isto uvrstitev zabeležila tudi Nika Glojnarič na 100 m ovire (13,29). Sedma, a z osebnim rekordom 2:01,79 na 800 m, je bila tudi Jerneja Smonkar, ki se vse bolj približuje meji dveh minut.