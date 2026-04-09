Kristjan Čeh je v odlični formi, popravil je slovenski rekord

Najboljši slovenski atlet je v Ramoni v ZDA v metu diska zasedel tretje mesto z 72,61 m.
Kristjan Čeh je v Ramoni v ZDA v metu diska zasedel tretje mesto z 72,61 m. FOTO: Edgar Su/Reuters
STA, R. T.
9. 4. 2026 | 22:20
9. 4. 2026 | 22:26
2:27
A+A-

Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Ramoni v ZDA v metu diska zasedel tretje mesto z 72,61 m in izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord.

Na mitingu v tem kraju je 27-letni Čeh 29. marca s 72,26 m za deset cm zaostal za sedaj že nekdanjim državnim rekordom. Tega je aktualni evropski prvak z 72,36 m dosegel 31. maja lani v Slovenski Bistrici.

Čeh se je odpravil v Ramono, da se v tem mestu, ki je poznan po zelo vetrovnih razmerah, poskusi v lovu na svetovni rekord. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Na mitingu je zmagal Avstralec Matthew Denny, bronast pred dvema letoma na olimpijskih igrah v Parizu je vrgel 74,04 m, drugi je bil s štiri centimetri krajšo daljavo Nemec Steven Rochter. Slednji je marca letos zmagal na evropskem pokalu v metih in je lani osvojil mlajši članski evropski naslov.

Čeh je slabše začel tekmo, po 68,32 m v prvi seriji je nadaljeval s 63,46 m, nato pa je stopnjeval na 71,24 m. Po neveljavnem metu v četrtem poskusu je zaključil z 71,66 in 72,61 m, svojo največjo daljavo tekme je dosegel v zadnji, šesti seriji.

Čeh šesti na večni lestvici vseh časov

Na prvi tekmi v ZDA je tekmovalec iz Podvincev pri Ptuju tudi zmagal z 68,76 m, v Ramono pa se je odpravil, da se v tem mestu, ki je poznan po zelo vetrovnih razmerah, poskusi v lovu na svetovni rekord.

Čeh namerava v Ramoni nastopiti še 12. aprila, ko bo tam miting bronaste svetovne serije. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Na ramonskem stadionu Millican Field je bilo doseženih pet najdaljših metov doslej v metu diska, štirje lani. Najdlje ga je za dosežek vseh časov 75,56 m zalučal ta čas težje poškodovani Litovec Mykolas Alekna 13. aprila 2025. Čeh je s slovenskim rekordom šesti na večni lestvici vseh časov.

Čeh namerava v Ramoni nastopiti še 12. aprila, ko bo tam miting bronaste svetovne serije.

 

