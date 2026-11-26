Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je prestopil iz atletskega kluba Hypercut Ptuj, član katerega je bil skozi celotno dosedanjo kariero. Atletska zveza Slovenija je po koncu prestopnega roka potrdila, da je nekdanji svetovni prvak, ki je letos sedmič postal najboljši slovenski atlet leta, odslej član atletskega društva Slovenska Bistrica.

V Slovensko Bistrico se je poleg Čeha, zmagovalca letošnje diamantne lige, preselil tudi Filip Jakob Demšar, najboljši slovenski atlet zadnjih let na 110 m ovire. Demšar je bil doslej član ljubljanskega Žaka. V slovenski atletiki sicer prestopi niso zelo pogosti.

Predsednik bistriškega kluba Dragomir Trajkovič je za STA dejal, da so se s Čehom zelo hitro dogovorili. »Čeh je iskal klub, ki je dobro organiziran, ima dobre trenerje in drugi podporni kader ter tudi ustrezne pogoje, kar se stadiona in ostale infrastrukture tiče. Naš klub tudi ni daleč od njegovega doma,« je pojasnil.

Slovenska Bistrica se ponaša tudi s popolnoma obnovljenim stadionom. »Septembra smo uradno odprli stadion z osmi progami in vso potrebno infrastrukturo. Dobili smo tudi dovoljenje za miting bronaste celinske serije Svetovne atletike. Ta bo maja prihodnje leto in počasi se nanj tudi pripravljamo. Želimo privabiti tudi najboljše mednarodne atletinje in atlete,« je še povedal Trajkovič.