Kristjan Čeh na Finskem potrdil vrhunsko formo

Ljubljana – Ptujčan Kristjan Čeh se je odlično odrezal tudi na atletskem mitingu v Turkuju na Finskem. V zelo močni konkurenci se je v metu diska izkazal s tretjim mestom. Slovenski rekorder in evropski prvak do 23 let je orodje vrgel 66,07 metra daleč.



Zmago je slavil svetovni prvak Daniel Ståhl. Favorizirani švedski zvezdnik je z edinim veljavnim metom disk v tretji seriji zalučal do novega rekorda mitinga (69,23 m) in skoraj za tri metre ugnal evropskega prvaka, Litovca Andriusa Gudžiusa (66,39 m). Čeh je v uvodni seriji orodje vrgel 61,02 metra daleč, v drugo mu je uspel met do 62,90 metra, v tretji pa mu je uspel njegov najboljši dosežek dneva.



S 66,07 metra je slovenski as, ki je v preostalih treh poskusih ostal brez veljavnega izida, za drugouvrščenim Gudžiusom zaostal le za 32 centimetrov. »Tekma je bila zame izvrstna, boljše si ne bi mogel želeti. Razmere za nastop so bile kar dobre, uspel pa mi je tudi izvrsten met in sem zelo zadovoljen. Tudi zato, ker smo bili tokrat zbrani skoraj vsi najboljši metalci diska na svetu,« je povedal Čeh. Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal Poljak Robert Urbanek, ki sta ga od od člana AK Ptuj ločila debela dva metra (63,61 m).



Ståhl ima sicer z 71,37 metra še vedno najboljši izid sezone na svetu, drugega ima svetovni podprvak, Jamajčan Fedrick Dacres (69,67 m), tretjega pa Čeh, ki je 23. junija v Mariboru z 68,75 metra izboljšal lastni državni rekord. Naslednjič bo slovenski as tekmoval 19. avgusta na Madžarskem.