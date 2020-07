Kristjan Čeh ni naključna najdba dragulja

Ljubljana - Hitreje, višje, močneje. V dobesednem pomenu tako velja v tekmovalnem športu, v zadnjih mesecih pa to olimpijsko geslo šteje tudi v boju z virusom. Kraljica športov v Sloveniji je z zagonom mitingov pandemičnega sovraga tekmovalno stisnila v kot, o briljantnem začetku sezone je spregovoril predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar. Kako bi ocenili izide slovenskih atletov in atletinj od junijskega začetka tekmovanj na domačih tleh?»Lahko govorim o presežkih, več kot briljantno je, vsem lahko le čestitam. Slovenska atletika je po evropskih merilih med drugim prednostno zagnala tekmovanja. Naši atleti in ...