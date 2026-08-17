Kristjan Čeh po evropskem podvigu že pred novim izzivom

V Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre, ki predstavljajo novo priložnost za športne uspehe v letošnjem poletju. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo kar 168 športnikov in športnic, ki so se danes predstavili javnosti v Ljubljani.

»Za slovenskimi športnicami in športniki je izjemno poletje številnih rekordov, zmag in drugih odmevnih dosežkov. Pred nami pa so že novi izzivi v obliki sredozemskih iger. Prepričan sem, da boste Slovenijo odlično zastopali in pokazali vse, kar zmorete,« je reprezentante in reprezentantke pozdravil Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS)..

Tekmovanje, ki je na sporedu vsake štiri leta, je opisal kot olimpijske igre v malem, saj na njih tekmujejo države iz treh celin – Evrope, Afrike in Azije. Ob tekmovalnem pomenu je izpostavil tudi družbeni vpliv tovrstnih večpanožnih mednarodnih dogodkov: »V današnjem svetu je šport in olimpizem tisti, ki nas povezuje in nam nakazuje prave vrednote. Simbolika sredozemskih iger je v teh časih zato pomembna.«

Za krovno športno zvezo so sredozemske igre priložnost za sestavo številčne slovenske odprave, v kateri je tudi veliko obetavnih športnikov in športnic. Zanje je to lahko odlična prva velika tekmovalna izkušnja, medtem ko je za izkušenejše tekmovanje priložnost za piljenje ali potrjevanje forme za največje tekme v svojih panogah.

Teja Belak je že odmislila nedavno evropsko prvenstvo v Zagrebu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Med najizkušenejšimi Boštjan in Jasmina Maček

Tako bo tudi letos, ko ne bo manjkalo niti mladih niti malce manj mladih. Med najizkušenejšimi sta tako strelska bratsko-sestrska naveza Boštjan in Jasmina Maček, med mlajšimi pa Eneja Ozbič Primc, ki je kljub rosnim 18 letom večkratna balinarka leta v Sloveniji.

Dokazovali se bodo tudi nekateri športniki in športnice, ki so se ravno vrnili iz evropskih prvenstev v svojih panogah, med njimi tudi novi-stari evropski prvak v metu diska Kristijan Čeh in telovadka Teja Belak. Za slednjo bo tekmovanje priložnost za popravo vtisa po razočaranju na nedavnem prvenstvu stare celine v Zagrebu.

»To evropsko prvenstvo sem že kar malo odmislila, vseeno me čez dober teden čaka odhod na novo tekmovanje, ki se ga v bistvu zelo veselim. Na sredozemskih igrah pričakujem neko drugo energijo, pa ne da nam tekma ne pomeni toliko, ampak se mi zdi, da je vse bolj sproščeno,« je dejala dobitnica bronaste kolajne s sredozemskih iger v Tarragoni pred osmimi leti.

V Tarantu bo slovenske barve zastopala tudi reprezentanca v ženskem nogometu, v katerem na tem tekmovanju nastopajo v selekcijah do 18 let. Kapetanka Lara Kavaš ob tem napoveduje odmeven uspeh. »Ženski nogomet je prvič na sredozemskih igrah. Za nami so odlične priprave, zato so pričakovanja velika. Pričakujem, da se bomo prebile daleč,« je samozavestna Kavaš.

Slovenija bo imela sicer tekmovalce in tekmovalke v 29 od 32 športnih panog. V nekaterih, kot je, denimo, lokostrelstvo, gre za izjemno kakovostno tekmovanje, na katerem se med seboj pomerijo evropski, svetovni in olimpijski prvaki. »Tako je pri nas. V Oranu sta pred štirimi leti nastopala tako poznejši olimpijski prvak kot tudi podprvak iz Pariza,« je pojasnil slovenski olimpijec v lokostrelstvu Žiga Ravnikar, ki se prav tako veseli nove odmevne tekme in tudi druženja s športniki iz drugih panog.

V Oranu v Alžiriji je pred štirimi leti Slovenija osvojila 23 kolajn, na OKS pa ne dvomijo o novi lepi beri odličij tudi iz Italije.