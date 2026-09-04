Kristjan Čeh pokoril Bruselj in še drugič osvojil diamantno krono

Slovenski atletski zvezdnik Kristjan Čeh je izjemno sezono kronal z zmago na finalu diamantne lige v Bruslju in še drugič v karieri osvojil diamantno lovoriko v metu diska. Ptujčan je z metom 71,29 metra postavil rekord mitinga, velikega tekmeca Mykolasa Alekno pa premagal za kar 1,15 metra.

Litovec je drugo mesto osvojil z 70,14 metra, tretji pa je bil olimpijski prvak z Jamajke Roje Stona, ki je disk vrgel 68,86 metra.

Čeh, letos tudi evropski prvak, je diamantno ligo prvič osvojil leta 2022. V letošnji sezoni je v najmočnejši seriji atletskih mitingov dosegel dve zmagi, najpomembnejšo pa prihranil prav za veliki finale v belgijski prestolnici.

Od slabega začetka do zmagovitega meta

Začetek tekmovanja sicer ni napovedoval takšnega razpleta. Čeh je prva dva poskusa zapravil, nato pa v tretji seriji eksplodiral. Disk je poletel 71,29 metra daleč, kar je bilo dovolj za rekord mitinga in zmago.

V preostalih treh serijah se zmagovitemu metu ni več približal. Njegov drugi najboljši dosežek večera je bil 69,73 metra, Alekna pa prav tako ni našel odgovora na Slovenčev tretji poskus.

Krona sijajne sezone

Čeh je v letošnjem letu že večkrat pokazal, da sodi v sam svetovni vrh. Aprila je osebni in slovenski rekord pomaknil na 72,61 metra, avgusta pa je v Birminghamu z 72,51 metra ubranil naslov evropskega prvaka in postavil rekord evropskih prvenstev.

Slovenskih nastopov v Bruslju s tem še ni konec. V soboto bo v skoku s palico nastopila Tina Šutej, ki v Belgijo prihaja z zlato kolajno s sredozemskih iger, slovenske nastope pa bo na 400 metrov z ovirami sklenil Matic Ian Guček.