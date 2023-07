Kristjan Čeh prvič v Sloveniji prek 70 m, Tina Šutej 4,73 v Velenju

Svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh (Ptuj) je drugi dan odprtega državnega prvenstva v Velenju s 70,54 m prvič v Sloveniji presegel 70 m. Tina Šutej (Kladivar), evropska podprvakinja v skoku s palico, je zmagala s 4,73 m in le za tri cm zaostala za svojim državnim rekordom na prostem.

»S tehnično izvedbo nisem najbolj zadovoljen, a sem zadovoljen, da sem znova presegel 70 m in obdržal visoko stabilnost izidov. Poleg tega sem prvič na domačih tleh presegel to oznako. Sem tudi nekoliko utrujen po številnih tekmah v zadnjem obdobju. Po tekmi na Madžarskem in na diamantni ligi se bom mesec dni v Estoniji posvetil pripravam na svetovno prvenstvo v Budimpešti,« je ocenil Čeh, osemkratni zaporedni zmagovalec mitingov diamantne lige.

Matic Ian Guček (Kladivar) v teku na 400 m ovire znova tekel krepko pod 50 sekundami (49,55), v tej disciplini je med atletinjami naslov z veliko prednostjo ubranila Agata Zupin (Velenje, 57,13).

V teku na 200 m je na svojem drugem tekmovanju na prostem po porodu znova naslov prvakinje osvojila Maja Mihalinec Zidar (24,07). Andrej Skočir (Mass) se je na isti razdalji najbolj približal meji 21 sekund (21,01).

Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass), ki je bila v soboto že prva na 1500 m, je v teku na 800 m z 2:03,05 osvojila novo prvo mesto na DP pred favorizirano Jernejo Smonkar (Velenje, 2:03,44).

Tudi Žan Rudolf (Mass) je bil prvi dan DP najboljši na 1500 m, drugi naslov pa je naslednji dan izgubil na dva stadionska kroga, bil je drugi (1:47,97) za Janom Vukovičem (Kladivar, 1:47,47).

Urša Matotek (Dolenjske Toplice) je s 6,35 m v skoku v daljino za centimeter ugnala favorizirano Nejo Filipič (Mass, 6,34), blizu jima je bila tudi Maja Bedrač (Ptuj, 6,21 m). Jan Luxa (Mass) je bil najboljši v troskoku (15,83 m).