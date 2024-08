Kristjan Čeh se je težje, kot je pričakoval, uvrstil v finale

Slovenski as Kristjan Čeh je v kvalifikacijah meta diska na olimpijskih igrah v Parizu s 64,80 metra dosegel deveti izid in se uvrstil v finale, ki bo v sredo ob 20.35. V skupini B je bil tretji. Najboljši med vsemi je bil litovski svetovni rekorder Mykolas Alekna (67,47 m).

Čeh, ki je drugi na svetovni lestvici, je nastopil v drugi skupini. Uvodni met se mu ni posrečil najbolje, orodje je previsoko letelo in pristalo pri okrog 61 metrih. Nato je namerno prestopil, da merilcem ni bilo treba opraviti svojega dela. Tako orjak iz Podvincev ni izpolnil svojih želja, da bi se že s prvim metom uvrstil v finale.

Že v prvem nastopu je avtomatično normo za finale (66 m) presenetljivo dosegel Nemec Clemens Prüfer (66,36 m), za katerega je bil doslej daleč največji uspeh srebro z mladinskih olimpijskih iger leta 2014 v Nanjingu. Zatem se je na drugo mesto v skupini povzpel Čeh s 64,80 m, kar je bilo tedaj skupno osmo mesto. Po poskusu je pogledal v tla in zmajeval z glavo.

Kmalu nato ga je prehitel še Jamajčan Roje Stona (65,32 m). Čehov tretji in zadnji poskus je meril 64,56 metra. S tem je končal na tretjem mestu v skupini in skupno devetem. Mesto za njim je bil Litovec Andrius Gudžius, nekdanji evropski prvak (leta 2018) in svetovni prvak (2017) je vrgel 64,07 m.

Litovec Mykolas Alekna je bil v kvalifikacijah najboljši. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Prvi, ki je pred tem v skupini A dosegel normo za finale, je bil evropski podprvak Lukas Weisshaidinger. Avstrijski as, ki je bil pred tem tretji na olimpijskih igrah v Tokiu ter tretji tudi na svetovnem prvenstvu v Dohi 2019 in na evropskem prvenstvu v Berlinu 2018, je vrgel 66,72 metra daleč in takoj končal kvalifikacije. S tem je bil tretji v skupini in tudi skupno, saj sta se v drugih metih neposredno v boj za kolajne uvrstila še Mykolas Alekna (67,47 m) in Avstralec Matthew Denny (66,83 m), ki je med drugim Čehu lani odvzel skupno zmago na diamantni ligi.

Alekna je sicer edini pred Čehom na svetovni lestvici in je letos izboljšal enega najstarejših svetovnih rekordov med atleti. Za 24-letnim Slovencem je zaostal pred dobrim mesecem in pol na evropskem prvenstvu v Rimu. Tam je Čeh zmagal, branilec naslova Alekna pa je bil bronast. Tudi njemu uvodni met v kvalifikacijah ni uspel, saj mu je disk nekoliko zdrsnil iz roke.

Naslov olimpijskega zmagovalca bo branil Šved Daniel Ståhl, ki je tudi svetovni prvak. A mu v kvalifikacijah ni šlo, s 65,14 metra je bil šele šesti v skupini, pred njim sta bila tudi Jamajčana Traves Smukle (65,91 m) in Ralford Mullings (65,18 m).