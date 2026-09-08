Kristjan Čeh tudi v Zagrebu edini, ki je premagal magično mejo

Dvakratni zaporedni evropski prvak Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na atletskem mitingu v Zagrebu in še enkrat v sezoni presegel mejo 70 metrov. Najboljši met je prihranil za konec, v šesti seriji je disk poslal 70,46 metra daleč. Drugouvrščeni Čilenec Claudio Romero je s 62,64 metra zaostal skoraj osem metrov.

Čeh je bil zelo prepričljiv skozi celotno tekmo, saj je štirikrat presegel 68 metrov. Pred zadnjo serijo je bil njegov najboljši dosežek 69,43 metra, nato pa je vendarle prebil želeno mejo. »Pričakoval sem daljavo prek 70 metrov in jo tudi dosegel. To je dober izid, ki ga ni lahko doseči. Kljub dobremu ogrevanju mi je nekoliko manjkalo energije, ni bilo niti prave konkurence,« je ocenil Čeh.

Za slovenskega rekorderja se dolga sezona še ni končala. V soboto ga v Litvi čaka zadnji nastop, na katerem bo konkurenca precej ostrejša. Pomeril se bo tudi s svetovnim rekorderjem Mykolasom Alekno, ki bo nastopal pred domačimi gledalci, in olimpijskim prvakom Rojejem Stono.

»Ponovno bi rad vrgel prek 70 metrov. Tam bo Alekna, prišel bo tudi Stona, zato bo konkurenca zelo močna,« je pred zadnjo tekmo sezone napovedal Čeh.