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Drugo

Kristjan Čeh zanesljivo ubranil naslov evropskega prvaka

Najboljši slovenski atlet je v Birminghamu v velikem slogu in z rekordom evropskih prvenstev osvojil zlato kolajno. Neja Filipič v troskoku deseta.
Kristjan Čeh je evropski prvak s slogom, edini je v finalu disk zalučal preko 70 metrov. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Galerija
Kristjan Čeh je evropski prvak s slogom, edini je v finalu disk zalučal preko 70 metrov. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Š. R., STA
13. 8. 2026 | 21:00
13. 8. 2026 | 23:29
4:52
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Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh je novi, stari evropski prvak v metu diska. V finalu evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu je obrambo naslova začel zelo premočno. Disk je zalučal čez črto, ki označuje 70 metrov, in z daljavo 70, 83 m takoj prevzel vodstvo, ki ga ni izpustil do konca. Največja tekmeca Mikolas Alekna, ki je na koncu osvojil drugo mesto, in Daniel Stahl nista bila blizu Slovencu. Litovčeva daljava je bila 69,89 m, Švedova 67,68 m. Tretji je bil Nemec Henrik Janssun (69,53 m) 

V drugi seriji je bil Čeh znova najdaljši z metom 70,13 m. Sijajno dnevno formo je Čeh potrdil tudi s tretjim metom, najdaljšim v finalu. Disk je vrgel odličnih 72,51 m, kar je nov rekord evropskih prvenstev in le 10 centimetrov manj od državnega rekorda.

Kristjan Čeh je izpolnil napoved in je v finalu pometel s tekmeci za svojd rugi naslov evrospkega prvaka. FOTO: Ben Stansall/AFP
Kristjan Čeh je izpolnil napoved in je v finalu pometel s tekmeci za svojd rugi naslov evrospkega prvaka. FOTO: Ben Stansall/AFP

Po treh metih so se v finale uvrstili: Alekna (69,89 m), Henrik Janssun (69,53 m), Nizozemec Shaquille Emanuelson (67,80 m), Stahl (67,68 m), Španec Diego Casas (65,64 m), Nizozemec Ruben Rolvink (65,45 m) in Grk Dimitrios Pavlidis (64,34 m).

V četrti seriji je Čeh vrgel disk 68,92 m, v peti 69,29 m in za šampionsko slavje 70,68 m. V povprečju je disk vrgel 70,39 m.

Čeh je na stadionu Alexander osvojil že svojo peto kolajno na velikih tekmovanjih in 12. slovensko na prvenstvih stare celine.

Obenem je to šele četrta zlata v slovenski zakladnici, pred njim sta bili evropski prvakinji Britta Bilač v skoku v višino leta 1994 v Helsinkih in Jolanda Čeplak na 800 m leta 2002 v Münchnu.

Portret Kristjana Čeha

rojen: 7. 2. 1999, Ptuj; prebivališče: Podvinci pri Ptuju/Tallinn; višina: 206 cm; teža: 140 kg; poklic: poklicni atlet, zaposlen v slovenski vojski; klub: Ptuj/Kalev Tallinn; trener: Mart Olman od marca 2024, pred tem Gerd Kanter, do junija 2021 sedem let Gorazd Rajher; disciplina: disk; osebni in slovenski rekord: 72,61 m, 9. april 2026, Ramona (ZDA)

Največji uspehi:

OI: 4. mesto, Pariz 2024, 5. mesto, Tokio 2021; SP: 1. mesto, Eugene 2022, 2. mesto, Budimpešta 2023, 8. mesto, Tokio 2025, 31. mesto, Doha 2019; EP:1. mesto, Birmingham 2026, 1. mesto, Rim 2024, 2. mesto, München 2022; diamantna liga: končno prvo mesto, vseh pet zmag na posamičnih mitingih, 2022, končno drugo mesto, 2025, končno drugo mesto, 2023, končno drugo mesto, 2021, končno peto mesto, 2024.

V finalu troskoka je Neja Filipič osvojila 10. mesto (13,87 m).

Najboljši že v kvalifikacijah

Čeh je na v kvalifikacijah avtomatično normo (66 metrov) za finale dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra za skupno drugi izid. Za njim je kot edini preostali normo za finale vrgel le še Litovec Mykolas Alekna, svetovni rekorder je bil najboljši s 67,74 m.

Neja Filipič bo poskušala presenetiti v finalu troskoka. FOTO: Andrej Isaković/AFP
Neja Filipič bo poskušala presenetiti v finalu troskoka. FOTO: Andrej Isaković/AFP

V drugi skupini pred tem je bil najboljši trikratni svetovni prvak Daniel Stahl. Nekdanji olimpijski zmagovalec iz Švedske je vrgel 63,95 m. Čeh, Alekna in Stahl so bili tudi favoriti za zmagovalni oder.

»Vedno se je na tekmah zadnjega obdobja zgodilo, da je povsem nepričakovano presenetil nekdo iz ozadja. Sam sem po kvalifikacijah pustil nekaj prostora za napredek,« je po kvalifikacijah šampionski večer nakazal 27-letni Štajerec iz Podvincev.

 

 

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evropsko prvenstvoBirminghamKristjan Čehatletikamet diskaMykolas AleknaDaniel Stahl

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