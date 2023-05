Kristjan Čeh zadovoljen: Mislim, da mi gre še bolje kot lani

Najboljši slovenski športnik v letu 2022, svetovni in evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh, si v letošnjem letu želi v Budimpešti ubraniti naslov svetovnega prvaka in ponoviti lanske zmage na vseh tekmah atletske diamantne lige. Prva tekma te najprestižnejše serije v kraljici športov bo v petek, 5. maja, v Dohi.

Na uradni spletni strani SP na Madžarskem je bil objavljen obširen članek o njem z naslovom, ki se je začel: Superman atletike ... »Za to poimenovanje že kar nekaj časa vem, že kroži v ožjem krogu. Je pa to motivacija za Budimpešto, da sem še bolj pripravim na SP in ubranim naslov,« je s priprav na Tenerifih pojasnil Čeh.

Prva tekma na sporedu že v petek

Prva tekma čaka 2,06 metra visokega orjaka iz Podvincev pri Ptuju v petek v katarski prestolnici. »Nimam posebnih ciljev v Dohi. Vem pa, da sem dobro pripravljen, na treningih mi gre dobro in v formi sem. Upam, da bo šel disk daleč. V zadnjem obdobju pri vadbi nismo merili daljav, a po občutku gre bolje kot lani tu na pripravah,« je povedal Čeh.

»Zelo sem zadovoljen, sem brez poškodb, to je glavno. Zelo dobro pripravljen začenjam sezono, v kateri želim ponovno osvojiti zlato na SP,« je povedal slovenski rekorder. Od 19. do 27. avgusta bo v Budimpešti SP, kjer bo skušal znova stopiti na najvišji del zmagovalnega odra. Zlato je osvojil lani v Eugenu v ZDA za svoj največji uspeh doslej in kot najmlajši v zgodovini meta diska.

Kristjan Čeh in Anamarija Orel na Kanarskih otokih. FOTO: Instagram

Zato je na Hayward Fieldu premagal tudi olimpijskega zmagovalca in branilca naslova Daniela Stahla. »Šved bo nastopil v Dohi, bo moj največji tekmec, tam bo tudi njegov rojak in olimpijski podprvak Simon Pettersson. Ne bo pa Mykolasa Alekne, Litovec je še na študiju v ZDA in bo pozneje prišel v Evropo,« je o tekmecih povedal Čeh.

Alekna je lani na evropskem prvenstvu v Nemčiji edini premagal Čeha in ima tudi najboljši izid sezone ta čas na svetu. V kalifornijskem Berkeleyju je 29. aprila vrgel točno 71 m. Prek meje 70 m je bil še Alex Rose iz Samoe (70,39). S 68,30 m je tretji Čeh.

»Mikolas je vrgel 71 m. Moj cilj je, da vržem več in da ga premagam v neposrednem dvoboju, ko se srečava,« je kratko napovedal Ptujčan. To sezono je začel 26. februarja v Domžalah na zimskem prvenstvu Slovenije v metih. Po treh tednih priprav na Kanarskih otokih se v mrzlem in vetrovnem vremenu ni najbolje znašel; disk je najdlje vrgel slabih 63 metrov.

»Bil sem v dobri formi, zelo slabo vreme me je presenetilo, nisem bil pripravljen nanj. Nato sem za dva tedna izgubil še občutek za metanje diska. Zato moja naslednja tekma na Portugalskem ni bila idealna, a sem vseeno vrgel prek 68 m,« je zimski del sezone strnil Čeh.

Na evropskem pokalu v Leirii na Portugalskem je 11. marca zmagal s tedaj najboljšim izidom sezone na svetu, 68,30 metra je zdaj tretja znamka. V minuli zimi pa se mu ni izšel eden izmed ciljev, da postavi nov dvoranski svetovni rekord. Slednji je v metu diska sicer neuraden, v lasti ga ima njegov estonski trener Gerd Kanter z 69,51 m iz leta 2009.

Kristjan Čeh med februarsko predstavitvijo letošnjih načrtov. FOTO: Jože Suhadolnik

»Bil je načrt, možnost je bila priprava te tekme na Švedskem. Nihče izmed od boljših tekmovalcev ni prišel tja, za tekmo v Estoniji pa je zmanjkalo časa. Pa naslednje leto,« je dejal Čeh.

Priprave na Tenerifih odlično uspele

Priprave na Tenerifih je odlično ocenil. »Vreme je bilo dobro, idealna lokacija, fitnes je blizu, stadion tudi. Kanter je bil skoraj ves čas z mano, prejšnji teden je odšel, ker je Katarec Moaz Ibrahim, ki bo tudi tekmoval v Dohi, zdaj v naši ekipi. Ta ima z mano vred trojico tekmovalcev, v njej je še Estonec Gevin Genr.«

Del leta preživi v Tallinnu v Estoniji, od koder sta njegov trener Kanter in dekle, Anna Maria Orel, estonska metalka kladiva. »S punco sva si na Tenerifih pomagala v fitnesu, na treningu metov pa ne, saj sta stadiona za met kladiva in diska na različnih lokacijah. Želja in cilj je, da bi tudi Anna Maria nastopila na SP v Budimpešti.«

Uvod v Dohi bo pomemben temelj za Čeha v sezoni, v kateri bi lahko postal šele tretji v štirih desetletjih zgodovine SP, ki bi v metu diska osvojil dva zaporedna svetovna naslova. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je to uspelo Nemcu Larsu Riedlu, Virgiljiusu Alekni iz Litve, očetu Čehovega velikega tekmeca, v prvi polovici tega stoletja, Robertu Hartingu iz Nemčije pa v prejšnjem desetletju. »Velika imena so to, kar mi daje še dodatni motiv, da se jim skušam pridružiti,« je končal Čeh.