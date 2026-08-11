Kristjan Čeh že s prvim metom v veliki finale

Slovenski šampion v metu diska Kristjan Čeh je uspešno nastopil v kvalifikacijah atletskega evropskega prvenstva v Birminghamu. Normo (66 metrov) za finale, ki bo v četrtek, je branilec lovorike dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra.

Čehu potem ni bilo več treba metati. Nastopil je v skupini B. »Tako kot sem načrtoval, se je tudi zgodilo. Moj cilj je bil, da prihranim čim več energije in grem nazaj v hotel na počitek že po prvem metu. Krog za izmet je bil dober, v nedeljo je bila prava katastrofa. Bolj je drselo kot na lanskem svetovnem prvenstvu in v dežju v Tokiu. Pod robom za met kladiva je bil čisti led in nihče ni imel prav nobenega oprijema. Zelo je drselo, danes pa je bilo super, saj smo se v nedeljo številni pritožili nad pogoji,« je pojasnil Čeh.

Alekna še za 22 cm daljši

Pred tem so se pomerili tekmovalci v skupini A. V njej je bil med drugim trikratni svetovni prvak, Šved Daniel Ståhl. Nekdanji olimpijski zmagovalec je po 63,95 metra v prvi seriji v drugi prestopil. Tudi v zadnjem tretjem poskusu je ostal brez veljavnega izida, kljub temu pa je bil v svoji skupini daleč najboljši, saj je za skoraj meter ugnal vse tekmece.

Mykolas Alekna je bil še za 22 cm daljši od Kristjana Čeha. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

V drugi skupini, v kateri je kot peti po vrsti tekmoval Čeh, je bil tudi svetovni rekorder, Litovec Mykolas Alekna. Nekdanji evropski prvak (2022), ki je bil pred dvema letoma srebrn na olimpijskih igrah v Parizu, je v prvem metu vrgel 67,74 m in se tako kot Čeh zanesljivo uvrstil v finale.

»Met diska je ta čas na najvišji ravni v zgodovini. Ne le Alekna, tudi Ståhl bo nevaren. Vedno je dober na velikih tekmah,« je ocenil Čeh: »Če ne bi bil tako uspešen, kot sem, bi lahko hitro ostal brez kolajne. V zadnjem obdobju se je večkrat zgodilo, da je povem nepričakovano presenetil nekdo iz ozadja, tako da se za zmagovalni oder ob meni ne potegujeta le še Alekna in Ståhl,« je še dejal slovenski as.