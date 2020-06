Sijajni Kristjan Čeh znova rekordno

Rezultat za olimpijsko zlato

Mladi Ptujčan je opozoril nase celoten atletski svet. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pred njim le Stahl in Dacres

(Ptuj), evropski prvak med mlajšimi člani, je v Mariboru na drugi tekmi slovenske atletske lige v metu diska zmogel 68,75 m, kar je tretji najboljši izid na svetu v tej sezoni. V četrti seriji je s tem izboljšal svoj slovenski rekord (66,29 m), ki ga je dosegel 7. junija letos v Domžalah.»Neverjetno. V sanjah nisem mogel pričakovati takih izidov, kot jih zdaj nizam. Ponosen sem lahko nanje in na vso svojo ekipo. Vendar mislim, da so meti okrog 64 in 65 m moji realni cilji letos. Dolgi meti se pač zgodijo. Veter mi je tudi danes malo pomagal in izkoristil sem ugodne razmere,« je izjemen nastop ocenil Čeh.Z izidom, ki bi mu prejšnjih dveh olimpijskih igrah v Londonu 2012 (prvo mesto 68,37 m) in Riu de Janeiru 2016 (68,27 m) prineslo olimpijsko zlato, je izboljšal tudi 44 let stari evropski rekord za mlajše člane do 23 let; 68,60 m je Nemecvrgel 21. maja 1976.Enaindvajsetletni Čeh je ob treh neveljavnih metih v drugi seriji vrgel 67,71 m, v četrti je dosegel daljavo tekme, v šesti pa je izjemno tekmo zaključil z 68,63 m. S tem je v tem letu tretji metalec tega atletsko zgodovinskega orodja na zemeljski obli.»Na začetku sezone se še nisem zavedal, kakšne izide dosegam. Zdaj to že bolj čutim. Na treningih mi gre dobro in tekme to dokazujejo. Že takoj na začetku današnjega nastopa sem imel zelo dober met, že po izmetu sem to čutil. Potem pa še dva boljša. Ne vem, kjer so moje meje, bomo videli, kaj bo to prineslo čez nekaj let,« je dejal Čeh.Pred njim sta le svetovni prvakiz Švedske (70,25 m) in Jamajčan(69,67 m), svetovni podprvak lani v Dohi, četrti pa je sedaj nekdanji mladinski svetovni prvak (2011)iz Avstrije (68,63 m). Slednji je bil lani na svetovnem prvenstvu v Dohi bronast, leto prej pa tretji tudi na evropskem prvenstvu v Berlinu in bo naslednji tekmec Čeha na dveh mitingih v Avstriji: 27. junija v St. Pöltnu in 2. julija v Železnem (Eisenstadt) na Gradiščanskem.»Dva mitinga imam v Avstriji, čaka me dvoboj z Lukasom, ki ima tudi dober izid. Lepa tekma bo. Pred mano sta na svetovni lestvici le tekmovalca z zlatom in srebrom z lanskega SP v Dohi. A se ne obremenjujem s tem. Tu sem, vesel sem tega in upam, da bom imel tako sezono še naprej. Imel sem fenomenalne mete, res nekaj posebnega,« je ocenil 206 cm visoki Čeh.Ptujčan je s tem ponovno presegel normo za olimpijske igre v Tokiu naslednje leto, ki pa v tej sezoni po odločitvi Svetovne atletike ne šteje. »Nič hudega, prav tako mi ni žal, da bodo OI šele naslednje leto. Mlad sem še, vse je še pred mano. Zanima me prihodnost, kar se je pripetilo v preteklosti je bilo in zame sedaj ni pomembno,« je še dodal Čeh.