Kristjan presenečen, kako košarka sploh deluje, bilo je zelo na telesni ravni

Za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska. Za vsakim uspešnim športnikom stoji uspešen trener. In trener Kristjana Čeha, lani svetovnega prvaka in srebrnega na evropskem prvenstvu, letos podprvaka na SP v metu diska, je uspešen. Kaj uspešen, on je ... olimpijski zmagovalec. Gerd Kanter je leta 2008 na OI v Pekingu osvojil zlato odličje v disku, štiri leta kasneje v Londonu je Estoniji primetal še bron. S svetovnih prvenstev ima zlato (Osaka 2007) ter po dva srebra in brona, na EP se je okitil s tremi srebrnimi in bronasto kolajno. Čeha in Kanterja združuje tudi to, da oba živita v Talinu, podvinški orjak z dekletom, metalko kladiva Anno Mario Orel. Zato smo tudi mi skočili v estonski prestolnico in besedno obiskali 44-letnega Gerda Kanterja. Povedal je zares marsikaj zanimivega.