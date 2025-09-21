Kristjan Čeh brez zadnjega poskusa v finalu

Najboljšim metalcem diska je na svetovnem prvenstvu v Tokiu račune prekrižal močan naliv, ki je že kmalu prekinil finale. Tekmo je sicer z 62,91 metra odprl Litovec Mykolas Alekna, za njim pa je nastopil Avstralec Matthew Denny, ki mu je v spolzkem krogu spodrsnilo. Po njegovem neuspešnem poskusu so prireditelji ustavili preizkušnjo in sledila je daljša prekinitev, med katero so se sprva več kot 130-kilogramski orjaki na klopci stiskali pod dežniki.

Avstralcu Matthewu Dennyju je spodrsnilo na splozki podlagi. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Ker se vreme ni izboljšalo, so se metalci diska umaknili pod streho in čakali na nadaljevanje tekme. Dočakali so ga po debelih dveh urah. Kristjan Čeh je v prvem poskusu zmogel 55,18 metra, težave tekmovalcev pa so se kar vrstile, tako da so gledalci videli več prestopov. Po uvodni seriji sta vodila brata Alekna, Martynas pred Mykolasom (63,05 m). Čeh je bil šesti. V drugo je bil njegov met neveljaven.

Mykolas Alekna je pokazal zobe. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Po dveh serijah je bil pred Kubancem Mariem Albertom Diazom (64,71 m) prvi Mykolas Alekna (67,84 m), Čeh pa je zasedal šele enajsto mesto. S tretjim poskusom je slovenski as vendarle presegel 60-metrsko znamko (63,07 m) in se povzpel na osmo mesto, v četrti seriji pa je znova prestopil. Ker zatem ni izboljšal svojega dosežka, je ostal brez šestega poskusa. In brez tako želene kolajne.

Šved Daniel Stähl je novi-stari svetovni prvak. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

Naslova svetovnega prvaka se je že tretjič veselil Šved Daniel Ståhl, ki je prav z zadnjim metom, dolgim 70,47 metra, prehitel Mykolasa Alekno (67,84 m). Bronasto kolajno je osvojil Alex Rose iz Samoe (66,96 m).