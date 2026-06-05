Krpani v valovih znova dvigujejo slovenska jadra

Pred slovensko reprezentanco pod vodstvom izjemnega Vasilija Žbogarja izziv v Švici, kjer bo lovila vizum za Brazilijo.

Slovenska jadralska reprezentanca se pod vodstvom Vasilija Žbogarja vrača na Neuchatelsko jezero. V kvalifikacijah za SSL Gold Cup 2026 jo čaka kratek, oster in nepopustljiv format: od 8. do 11. junija v švicarskem Grandsonu se bo pomerila z Avstrijo in Estonijo. Napreduje le zmagovalec skupine. Pred štirimi leti je slovenska jadralska reprezentanca Krpani Steklarna Hrastnik 1860 na Neuchatelskem jezeru odprla novo poglavje slovenskega ekipnega jadranja. Pod vodstvom Vasilija Žbogarja, najboljšega slovenskega jadralca doslej in dobitnika treh olimpijskih kolajn, se je podala v kvalifikacije za prvi SSL Gold Cup – tekmovanje, zasnovano po logiki nogometnega mundiala, le da se namesto nogometašev na velikem mednarodnem odru merijo jadralne reprezentance. Takrat so se Slovenci prebili naprej ...