KTM na vrhu tudi v Spielbergu, vendar ne le zaradi motorja

Ljubljana – Na Red Bullovem Ringu v Spielbergu so izpeljali uvodna prosta treninga pred nedeljsko veliko nagrado Avstrije, četrto letošnjo motociklistično dirko za svetovno prvenstvo v razredu motoGP. Za najboljši dosežek dneva je poskrbel Pol Espargaro (KTM), ki je bil s časom 1:24,193 najhitrejši na prvem merjenju časov.



»Kaj naj rečem? Že v Brnu smo bili hitrejši od drugih,« je 29-letni Španec začel pojasnjevati skrivnost uspeha ekipe KTM, za katero je Južnoafričan Brad Binder minulo nedeljo v Brnu dosegel zgodovinsko prvo zmago v kraljevski kategoriji. Toda Espargaro je uvodoma poudaril, da ni vse odvisno le od motorja.



»Če bi bilo tako, bi bila Yamaha dejanska zmagovalka uvodnih dirk v Jerezu in ne Fabio Quartararo. In v Hondi bi lahko trdili: 'V resnici zmagujemo mi in ne Marc Marquez.' In ker je zdaj najhitrejši KTM, naj bi bilo to le za zaradi motorja? Resnica je takšna, da smo dirkači pri KTM zelo dobri, motor odlično deluje, zato so tudi rezultati vrhunski. Tako je to!« je pojasnil motorist iz Granollers, ki je sicer na prvem prostem treningu za pičle 0,044 sekunde prehitel Andreo Doviziosa (Ducati), branilca lanske v Spielbergu.



Vodilni v skupni razvrstitvi Quartararo (Yamaha, + 0,560) se je moral sprijazniti z 10. mestom, Valentino Rossi (Yamaha, + 0,686) je bil trinajsti, Binder (KTM, + 0,812), zmagovalec prejšnje dirke na Češkem, pa je zasedel 16. mesto.



Na počasnejšem drugem treningu, ki je minil po dežju, se je na vrhu semaforja rezultatov znašel Avstralec Jack Miller (Ducati, 1:26,475). Rossi (+ 1,492) je bil deveti, Quartararo (+ 2,789) trinajsti, Dovizioso (+ 8,534), Espargaro in Binder pa so trening na mokri stezi večinoma spremljali iz garaže.