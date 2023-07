Kupil je za 715 milijonov evrov, prodal za 5,4 milijarde €

Medtem ko se je prodaja angleškega nogometnega velikana Manchester Uniteda zavlekla v nedoločen čas, so onkraj Atlantskega oceana izpeljali rekordno prodajo (ali nakup) enega od športnih klubov. Moštvo ameriškega nogometa iz ameriškega glavnega mesta Washington Commanders je postalo najdražja športna franšiza na svetu.

Dosedanji lastnik Dan Snyder je za 5,4 milijarde evrov prodal »poveljnike« investicijskem holdingu »Harris Blitzer Sports and Entertaiment«, katerega partner je tudi legendarni košarkarski zvezdnik Magic Johnson. Med drugim sta pod njegovim okriljem tudi košarkarsko moštvo Phiadlephia 76ers in hokejsko New Jersey Devils.

Posel so morali odobriti tudi drugi lastniki 32 moštev v NFL. Prodajalec, ki med drugimi lastniki ni bil posebej priljubljen in je slovel tudi po številnih aferah, se je pošteno »omastil«. Snyder je leta 1999 kupil moštvo le za 715 milijonov €.