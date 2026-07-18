Kimi Antonelli dokazal, da je še vedno najhitrejši

Italijanski čudežni deček Kimi Antonelli (Mercedes) je zmagovalec kvalifikacij pred VN Belgije v Spa-Francorchampsu. Vodilni v skupnem seštevku je za kar 32 stotink prehitel drugouvrščenega Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull), ki je sicer mojstrsko izkoristil pomoč moštvenega kolega Isacka Hadjarja.

Tretji je bil aktualni svetovni prvak Lando Norris (McLaren), ki pa bo jutri zaradi menjave pogonskega sklopa dobil deset mest kazni in bo štartal kot 14. V drugi štartni vrsti bosta tako začela George Russell (Mercedes) in Charles Leclerc (Ferrari), medtem ko je s šestim mestom zaradi težav na tretjem prostem treningu veliko iztržil sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton. V deseterici so bili še Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi) in Isack Hadjar (Red Bull).

Antonelli je tako po katastrofalnem vikendu v Silverstonu, kjer ni osvojil točk, dokazal, da ostaja prvi pretendent za naslov prvaka.

Pri Ferrariju do zadnjega negotovi

Lewis Hamilton je bil v petek hiter, danes pa je naredil napako. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters

Lewis Hamilton je v zadnjem prostem treningu pred veliko nagrado Belgije v Spa-Francorchampsu poskrbel za neprijeten trenutek v Ferrarijevi garaži. Sedemkratni svetovni prvak je v zaključku tretjega prostega treninga izgubil nadzor nad dirkalnikom v šikani Fagnes in z zadnjim desnim delom trčil v zaščitno ogrado.

Po nesreči se je po radijski zvezi takoj opravičil moštvu. »Uničil sem dirkalnik. Oprostite,« je dejal Britanec, medtem ko so mehaniki že začeli tekmo s časom, da bi njegov ferrari pravočasno pripravili za kvalifikacije. Hamilton je kljub nesreči trening končal na petem mestu in bil celo hitrejši od moštvenega kolega Charlesa Leclerca. Pri Ferrariju so vseeno uspeli pravočasno popraviti bolid in Hamilton se je varno podal v zaključno dejanje današnjega dne.

Najhitrejši na zadnjem prostem treningu je bil vodilni v skupnem seštevku Kimi Antonelli, ki je bil za 139 tisočink sekunde hitrejši od Landa Norrisa. Tretji čas je postavil Max Verstappen, četrti pa George Russell. Hamilton v Belgijo prihaja po spodbudnem tretjem mestu na domači dirki v Silverstonu. V skupnem seštevku svetovnega prvenstva zaseda tretje mesto in za vodilnim Antonellijem zaostaja 32 točk.