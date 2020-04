Kvalifikacije za Tokio bodo končane 29. junija 2021

Prvi sporočili svojo odločitev atleti

Tokio bo moral počakati na olimpijske igre najmanj za leto dni. FOTO: Reuters

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je sporočil, da se bodo kvalifikacije za poletne olimpijske igre v Tokiu končale 29. junija 2021. Zaradi pandemije novega koronavirusa športnice in športniki v večini držav sveta ne morejo normalo trenirati, tekmovanja so ustavljena, zato so podaljšali kvalifikacijski ciklus. Že dosežene norme bodo veljale.Japonski organizatorji in Mok so zaradi globalne zdravstvene krize prestavili OI z letošnjega leta in bodo med 23. julijem in 8. avgustom naslednje leto. V Moku so kot zadnji datum za izbor olimpijcev določili 5. julij 2021. Športniki in njihovi nacionalni komiteji, ki so že dosegli norme in kvote za olimpijske igre, bodo te obdržali. Ta čas se je za OI že kvalificiralo okrog 57 odstotkov vseh, okrog 5000 mest pa je še prostih. Svetovna atletika pa je nekaj ur pred tem sporočila, da obdobje med letošnjim 4. aprilom in 20. novembrom ne bo štelo kot kvalifikacijsko za OI v Tokiu. Tako se je odločila po posvetu s svojo atletsko komisijo, predsedniki celinskih združenj in svojega sveta, najvišjega organa med dvema skupščinama. Doslej dosežene norme bodo tudi v trem primeru seveda veljale.