Kvintet naprej, Garnbretova se pripravlja na SP

Vseh pet slovenskih športnih plezalk se je uvrstilo v nedeljski polfinale v težavnosti na tekmi svetovnega pokala v francoskem Chamonixu. Mia Krampl je bila šesta, Lucija Tarkuš 12., Vita Lukan 14., Lana Skušek 20., Sara Čopar pa 24. V moški konkurenci bo v polfinalu od četverice Slovencev nastopil le Luka Potočar, ki je bil 11.

V slovenski reprezentanci manjka zvezdnica Janja Garnbret, ki bo zaradi priprav na avgustovsko svetovno prvenstvo v Bernu izpustila tekme v Franciji ta in prihodnji konec tedna (Briançon).

Štiriindvajsetletna Korošica je pretekli konec tedna v švicarskem Villarsu slavila tako v balvanskem plezanju kot težavnosti za jubilejnih 40 zmag v svetovnem pokalu. Tokrat bo na vrhu zmagovalnega odra stala ena od preostalih tekmovalk, ki so si zagotovile nastop v nedeljskem polfinalu. Pri ženskah so štiri priplezale do vrha obeh zastavljenih smeri. To so bile Francozinja Manon Hily, Japonka Nonoha Kume, Avstrijka Jessica Pilz in Južna Korejka Seo Chaehyun.

Od Slovenk je do vrha prve smeri preplezala Krampl, drugo smer pa sklenila pri oprimku 35+. Lucija Tarkuš je bila prav tako zanesljiva v obeh kvalifikacijskih smereh (46+ in 35+), s čimer je za las ugnala Vito Lukan (42+ in 35+).

Lana Skušek je prvo smer končala pri oprimku 46+, drugo pa pri 32+ za 20. mesto, za njo pa je bila na 24. mestu še Sara Čopar (42+ in 32+).

V moški konkurenci se je v polfinale uvrstil le Potočar, ki je do prišel do vrha druge smeri, prvo smer pa sklenil pri 44. oprimku za končno 11. mesto. Brez nadaljnjih nastopov v Chamonixu pa so ostali Zan Lovenjak Sudar (25+ in 27+) na 62., Milan Preskar (33 in 20) na 67. ter Anže Peharc (31+ in 3) na 75. mestu.

Polfinale se bo začel v nedeljo ob 10. uri. Moški finale bo nato ob 20.30, ženski pa eno uro kasneje.