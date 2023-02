Kviz iz sveta športa

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (28. 1.): 1. C) Andreas Wellinger; 2. A) Hrvaško; 3. B) Edwin van der Sar.

1. V pričakovanju bližnjega svetovnega prvenstva v alpskem smučanju spomini uhajajo k lepim zimskim dosežkom slovenskih junakov belih strmin. Tako bo to soboto minilo natanko 15 let od prve smukaške zmage slovenskega alpskega smučanja v ženski konkurenci. Tina Maze je bila v St. Moritzu takrat nepremagljiva. Katera Slovenka pa se je prva uvrstila na stopničke v smuku, in sicer leta 1999 na 3. mesto?

A) Alenka Dovžan

B) Mojca Suhadolc

C) Špela Bračun

2. Dušan Hauptman, ki je bil v nedeljo v Stožicah ob posebni predstavitvi in upokojitvi svojega dresa deležen izjemnega aplavza, je nase pri Olimpiji opozoril že v svoji prvi sezoni 1982/83. Prispeval je 10 točk ob veliki tivolski zmagi proti Ciboni s 85:77. Kdo pa je bil takrat pred 5000 navdušenimi gledalci najučinkovitejši zmaj?

A) Pavle Polanec

B) Slobodan Subotić

C) Jadran Vujačić

3. Na prvi februarski dan leta 1998 so celjski rokometaši ostali praznih rok v naelektrenem vzdušju polnega Doma športov v Zagrebu. Proti gostiteljem so takrat izgubili z 22:26, najučinkovitejši pri Celjanih je bil s 7 goli Iztok Puc. Kateri hrvaški trener je takrat vodil slovenske rokometne prvake?