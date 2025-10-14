Mbappe razume Pogačarja, mama v skrbeh: To me žalosti in skrbi

Vse več najbolj znanih športnikov na svetu se odpira glede duševnih težav, ki jih prinaša zvezdništvo. Nedavno je angleški nogometaš Jude Bellingham pozval vse kolege, naj povedo, kaj jih tare. Zasebnosti praktično nimajo in tako je denimo teniški as Carlos Alcaraz priznal, da zaradi napornega ritma težko najde sorodno dušo. Pred tem so se odprli Michael Phelps, Serena Williams, Naomi Osaka, Simone Biles, Bradley Wiggins ...

Kylian Mbappe je pred časom za L'Equipe razkril, kako si želi, da bi lahko bil samo 24 ur navaden človek. Njegova mama Fayza Lamari pa je v intervjuju za Le Parisien izrazila skrb glede težav, s katerimi se njen sin sooča pri uravnoteženju osebnega življenja in kariere. Poudarila je, da nima časa za osebne odnose in da se počuti bolj udobno na igrišču kot zunaj njega. »On nima življenja zunaj nogometa,« je dejala Lamarijeva in dodala, da njen sin ne more hoditi niti po najbolj zakotni ulici, ne da bi bil prepoznan.

Fayza Lamari je zaskrbljena za sina Kyliana Mbappeja. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Mentalne stiske so še ena pomembna tema, ki jo je Lamari izpostavila. Mbappe se je soočal z govoricami o možnih mentalnih težavah, ki jih je sicer zanikal, vendar je njegova mama opozorila, da bi lahko v prihodnosti prišlo do krize. »Moramo se postaviti v njegove čevlje. Vse, kar se dogaja okoli njega, mora biti zanj zelo težko,« je dejala Lamarijeva.

»Lani sem se z njim pogovarjala, ko stvari niso šle preveč dobro. Vprašala sem ga, ali si želi dekle. »Odgovoril je: 'Ali vidiš žensko v tem kaosu?' Celo vozil se je naokoli po obvoznicah v peugeotu 206, samo da bi videl, kako je. Sploh ne more več hoditi po ulici. To me žalosti.«

Kylian Mbappe in brat Ethan Mbappe sta se lani fotografirala z mamo na tekmi med PSG in Toulousom. FOTO: Franck Fife/Reuters

Klicala ga je Justin Bieber

Spregovorila je tudi o težkem trenutku, ko je leta 2018 osvojil svetovno prvenstvo. »Bila sem sama doma. Ko sem ga videla hoditi po Elizejskih poljanah, sem vedela, da mi uhaja. »Klicala sem ga Justin Bieber, ker je šel naravnost iz Bondyja (pariška četrt, kjer je doma; op. p.) v hotel Royal Monceau. Zdelo se mi je, kot da je v filmu.«

Tudi Mbappe je spregovoril o tabu temi duševnega zdravja v nogometu. Ko so ga vprašali o kolesarjih, kot je štirikratni zmagovalec Toura Tadej Pogačar, ki med tekmovanjem priznava stiske, je dejal: »Težava je v tem, da se športniki s tem borijo. Obstaja prepričanje, da kot super ljudje ne bi smeli kazati ranljivosti. Ko zmagaš, si skoraj nedotakljiv. Če izgubiš tekmo in rečeš, da si utrujen, ljudje pravijo, da je to zato, ker si slabo nastopil. Tudi če si se tako počutil že prej. Doma lahko to povem. Ali ko je pravi trenutek. Če zmagam na svetovnem prvenstvu in me tri dni pozneje vprašate, lahko to povem. Ampak po porazu? Ne. Ljudje tega ne bodo sprejeli.«

Kylian Mbappe igra odlično za Real Madrid. FOTO: Juan Medina/ Reuters

Mbappejevo osebno življenje pogosto predmet medijskih špekulacij. Preteklo leto je bil v razmerju z britansko vplivnico Georgio May, vendar sta se razšla, ko se je Mayjeva začela videvati z njegovim nekdanjim soigralcem Manuelom Ugartejem.