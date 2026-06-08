Morda najslabši vseh časov, a zdaj je Zverev del zgodovine

»Lahko me označite za najslabšega zmagovalca turnirjev za grand slam, pa ne bom imel prav nič proti. Vseeno mi je, v tem trenutku sem kar malo pijan,« je na prvem druženju s sedmo silo kot zmagovalec OP Francije žarel Alexander Zverev. Zelo obetavni karieri nemškega teniškega zvezdnika je pred letom dni grozilo, da se bo sesula v prah, v dobrih štirih urah finala Roland-Garrosa je hodil po robu, na koncu pa le utišal množico demonov, ki ga na največjih odrih preganja celo desetletje. Zdaj se 29-letnik, trenutno tretji igralec sveta, lahko mirno ozre v prihodnost, vrnitev Zvereva v vlogo resnega izzivalca je dobra novica za cel teniški svet.

Nemec je teniška enigma. Na papirju premore dovolj talenta in vrlin, da bi izzval kogarkoli, uničujoč prvi servis ga je že pred desetletjem popeljal do prve zmage na turnirjih serije masters, nato je postal dvakratni zmagovalec finala turneje ATP in olimpijski prvak, a nikoli zmagovalec turnirja za grand slam. »Dolgo je to kot meč viselo nad menoj, dvomil sem vase, tudi zato, ker sem kot zelo mlad osvojil masters in na ta mejnik nisem čakal dolgo. Bilo mi je težko, vsakič, ko sem prišel v finale, sem razmišljal, ali je to moja zadnja priložnost,« se je Nemec dotaknil psihološke priprave, ki je botrovala številnim odmevnim porazom, tudi trem v finalu turnirjev za grand slam.