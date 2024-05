Lando Norris je Verstappnu preprečil sprehod, a ga ni mogel ujeti

Svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen je na VN San Marina v Imoli vodil od štarta do cilja in še povečal prednost v lovu na četrti zaporedni naslov. Edini, ki mu je lahko sledil, je bil zmagovalec prejšnje dirke v Miamiju Lando Norris (McLaren), toda ob koncu ga ni mogel ujeti in prehiteti. Tretji Charles Leclerc (Ferrari). To je bila 59. zmaga za Nizozemca, ki bo lahko 60. zmago vpisal čez teden v Monte Carlu.

Trikratni zaporedni svetovni prvak je tako kvalifikacijsko zmago in prvi štartni položaj pretvoril v zmago, svojo 59. v karieri, a mu je bilo danes vse prej kot lahko. Čeprav je Verstappen vodil praktično od starta do cilja, pa ga je v zaključku dirke vztrajno lovil Norris, a je zmagovalcu prejšnje dirke v Miamiju zmanjkal krog ali dva.

Norris je na koncu zaostal vsega 0,725 sekunde, Leclerc pa na tretjem slabih osem sekund. Tik pod odrom za zmagovalce je končal Avstralec Oscar Piastri v McLarnu, peti je bil Španec Carlos Sainz ml. (Ferrari), šesti pa sedemkratni svetovni prvak, Britanec Lewis Hamilton v Mercedesu.

Verstappen je tako še povišal prednost v skupnem seštevku prvenstva, po sedmih dirkah ima 161 točk. Na drugo mesto se je vrnil Leclerc, ki je pri 113. Mehičan Serigo Perez (Red Bull), danes le osmi, ima na tretjem mestu 107 točk, Norris pa 101 na četrtem.

Naslednja preizkušnja sezone SP bo že čez teden dni, ko bo karavana formule 1 med 24. in 26. majem gostovala v Monaku.