Lanišek, Penca, Orel in Ekar dobitniki Bloudkovih nagrad za 2023

Bloudkove nagrade, najvišja državna priznanja na področju športa, so za leto 2023 danes prejeli smučarski skakalec Anže Lanišek za vrhunski mednarodni športni dosežek, trojica pa za življenjsko delo v športu: Janez Penca, Vojko Orel in Franc Ekar. Slednji, nekdanji predsednik Planinske zveze Slovenije, se je v imenu nagrajencev zahvalil za priznanja.

Poleg štirih nagrad je odbor podelil tudi deset plaket, ki so jih dobili za življenjsko delo v športu Franc Hočevar, Matjaž Jemec, Zdenko Mikulin, Danilo Vladimir Sergaš, Zvone Dežnak, Edvard Hafner, Samo Masleša, Janez Slatinšek in Vita Lukan.

Na 59. podelitvi, ki je bila na Brdu pri Kranju, sta navzoče pozdravila predsednica republike Nataša Pirc Musar in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, med gosti je bil tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac. Minister Han je poleg zahvale nagrajencem in vsem, ki delujejo v športu, izpostavil še nekatere največje športne dogodke v tem letu, kot sta nogometno evropsko prvenstvo in olimpijske igre v Parizu.

»Žal bodo OI potekale v času, ko po svetu divja kar 55 oboroženih konfliktov. V času antične Grčije je veljalo, da se med OI ustavijo vse vojne. Želim si, da bi letos dosegli vsaj to, čeprav bi vsi skupaj, vključno z Organizacijo združenih narodov, morali narediti več. Šport ima moč povezovanja ljudi in držav ter prispeva k mednarodnemu sodelovanju in razumevanju različnih kultur, zato verjamem, da lahko tudi s pomočjo športa dosežemo premirje,« je med drugim povedala predsednica Slovenije.