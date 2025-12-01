Lanišek, Prevca, Luka in Krušič na zmagovalni poti (FOTO:)

Galerija

Atletico Madrid je bil z 2:0 boljši od Ovieda. Na Metropolitanu so gostitelji povedli v 16. minuti, ko so izpeljali hitro akcijo po levi strani. Kombinirala sta Alex Baena in David Hancko, ki je podal v sredino, tam pa je bil na pravem mestu Alexander Soerloth, ki je zatresel mrežo. Norveški napadalec je bil uspešen še deset minut pozneje. Predložek z leve strani je v kazenski prostor poslal Hancko, Davidu Carmu ni uspelo razčistiti, Soerloth pa je še enkrat premagal Aarona Escandellija. Jan Oblak je branil vso tekmo, v domačih vratih pa veliko dela ni imel. Foto: Javier Soriano/Afp