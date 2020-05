Lauda že poleti 2018 sumil, da se bliža njegov konec

Ljubljana – Čez pet dni bo minilo natanko leto dni, odkar je preminil Niki Lauda. Še pred prvo obletnico njegove smrti je izšla nova biografija o legendarnem Avstrijcu, ki jo je napisal Maurice Hamilton.



Angleški novinar je legendarnega avstrijskega dirkača, ki se je ovenčal s tremi naslovi svetovnega prvaka v formuli 1 (1975, 1977, 1984), spremljal več kot štirideset let. Hamilton, ki se je udeležil več kot 500 dirk (tudi znamenite leta 1976 na Nürburgringu, na kateri je Lauda za las ušel smrti), v knjigi s preprostim naslovom Niki Lauda: The Biography piše od Nikijevih »norosti zgodnjih dni« do njegovega »zadnjega kroga« in »zbogom«.



V biografiji so komentarji številnih tekmecev Laude ter njegovih rojakov Gerharda Bergerja in Tota Wolffa. Avtor je eno poglavje namenil tudi Nikijevima sinovoma Mathiasu in Lukasu, ki podrobno pripoveduje o svojem odnosu z očetom, s katerim je preživel zadnje mesece ob njegovi bolniški postelji. V nekem trenutku je spoznal, da je zelo malo verjetno, da si bo Niki opomogel od zapletov.



Wolff je opisal moški večer poleti 2018 pred povratnim letom z Ibize na Dunaj, med katerim se je Lauda že zelo slabo počutil. »Zdelo se je, da že sumi, kaj se mu bo zgodilo,« se spominja vodja Mercedesove ekipe v formuli 1.