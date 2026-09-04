  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Le dve Slovenki skozi sito polfinala, Garnbretova znova na vrhu

Od šestih slovenskih polfinalistov sta do sobotnega boja za zmago prišli dve, glavni domači adut pa ostaja Janja Garnbret.
Slovenija bo imela v sobotnem finalu dve predstavnici, saj sta skozi polfinale napredovali le Garnbretova in Rekarjeva. FOTO: Aleksander Golob/areagroup
Galerija
Slovenija bo imela v sobotnem finalu dve predstavnici, saj sta skozi polfinale napredovali le Garnbretova in Rekarjeva. FOTO: Aleksander Golob/areagroup
B. P.
4. 9. 2026 | 23:35
5:52
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Znani so finalistke in finalisti tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja v Kopru. Današnji naporen dan, ki se je v športnem parku Bonifika začel že ob 9.00 s kvalifikacijami, sta od 12 Slovencev na startu preživeli le dve najboljši. Za koprsko zmago se bosta v sobotnem finalu z začetkom ob 20.00 merili Janja Garnbret in Rosa Rekar.

image_alt
Šesterica Slovencev v lovu na finale: Vedno je noro tukaj v Kopru

Slovenska kraljica navpičnih sten Garnbretova je z odliko odprla lov na šesto zmago na domačih tekmah svetovnega pokala v težavnosti. Brezhibna je bila že v kvalifikacijah, kjer je kot edina med tekmovalkami obe smeri preplezala do vrha.

Odlično formo je potrdila tudi v polfinalu. Kot vodilna po kvalifikacijah je nastopila zadnja in z višino 45+ prevzela vodstvo. Enako visoko je prišla tudi Južnokorejka Chaehyun Seo, vendar je zaradi slabšega dosežka v kvalifikacijah zasedla drugo mesto.

Tretje izhodišče za finale si je priborila Rekarjeva, ki je obstala pri višini 44+.

Janja Garnbret je polfinale končala na prvem mestu in bo v sobotnem finalu lovila že šesto zmago na domači tekmi. FOTO: Aleksander Golob/areagroup
Janja Garnbret je polfinale končala na prvem mestu in bo v sobotnem finalu lovila že šesto zmago na domači tekmi. FOTO: Aleksander Golob/areagroup

Rekarjeva: Točno to sem želela pokazati

Za Rekarjevo je imel uspešen nastop še posebno težo, saj je po dopoldanskih kvalifikacijah priznala, da zaradi nervoze ni pokazala vsega, kar zna. Zvečer je bilo drugače.

»S svojim plezanjem sem zadovoljna. Med nastopom sem res uživala, tudi tam, kjer mi je bilo težko, pa sem se znala umiriti in zbrati dovolj moči, da sem lahko nadaljevala. To je bilo točno to, kar sem želela danes pokazati,« je povedala.

Navdušilo jo je tudi vzdušje na Bonifiki.

»Že v polfinalu je bila energija izjemna. Občinstvo mi da še dodatno energijo in motivacijo, zato komaj čakam, da vidim, kako bo jutri v finalu.«

Kljub tretjemu mestu vidi še nekaj prostora za napredek.

»Zadovoljna sem, vendar se mi zdi, da bi lahko dodala še piko na i. Upam, da mi bo to uspelo jutri.«

Rosa Rekar je pred domačimi navijači navdušila s tretjim mestom in si zagotovila nastop med najboljšo osmerico. FOTO: Aleksander Golob/areagroup
Rosa Rekar je pred domačimi navijači navdušila s tretjim mestom in si zagotovila nastop med najboljšo osmerico. FOTO: Aleksander Golob/areagroup

Kramplovo ustavila panika, Rakovčeva obžalovala padec

V polfinale se je od 12 Slovencev prebila polovica, za štiri od šestih pa se je domača tekma tam tudi končala.

Mia Krampl je z višino 34+ zasedla 20. mesto. Po nastopu je priznala, da je po prvih težavah izgubila mirnost.

»Gibi sami po sebi se mi niso zdeli težki in takšna nekoliko bolj fizična smer bi mi morala ustrezati. Dobro sem se počutila nekje do rdečega dela, potem pa mi je enkrat ali dvakrat zdrsnila noga. Začela sem paničariti in hiteti, zato nisem plezala tako, kot bi morala. Namesto da bi se umirila in pokazala, kar znam, sem nastop končala prezgodaj.«

Mia Krampl je po nastopu priznala, da jo je po zdrsu noge ustavila predvsem izguba mirnosti. FOTO: Aleksander Golob/areagroup
Mia Krampl je po nastopu priznala, da jo je po zdrsu noge ustavila predvsem izguba mirnosti. FOTO: Aleksander Golob/areagroup

Z bronom ovenčana junakinja nedavnega evropskega prvenstva v Lavalu Lučka Rakovec je padla pri višini 34 in zasedla 21. mesto.

»V bistvu sploh ne znam povedati, kaj natančno se je zgodilo. Do tistega mesta sem smer plezala precej dobro, nato pa sem se nekoliko prehitro zapletla. Padec je bil pravzaprav povsem nepotreben, vendar zdaj ne morem ničesar več spremeniti,« je bila razočarana Rakovčeva.

Lučka Rakovec je po nepotrebnem padcu ostala brez finala, čeprav je do odločilnega mesta plezala dobro. FOTO: Aleksander Golob/areagroup
Lučka Rakovec je po nepotrebnem padcu ostala brez finala, čeprav je do odločilnega mesta plezala dobro. FOTO: Aleksander Golob/areagroup

Sara Čopar je z višino 31 končala na 23. mestu. Čeprav je s tem sklenila sezono, je skušala po nastopu iz razočaranja potegniti predvsem pozitivne stvari.

»Trudim se, da ne bi bila preveč razočarana. To je bila zadnja tekma moje sezone, moj cilj pa je bil predvsem dobro odplezati in biti na koncu zadovoljna s svojim nastopom. V polfinalni smeri sem do odločilnega dela zelo uživala in se mi zdi, da sem plezala precej tekoče. Nato mi tisti del ni ustrezal, nekoliko sem se izgubila in nastop se je žal prehitro končal.«

Sara Čopar je domačo tekmo končala na 23. mestu, po nastopu pa poudarila, da je kljub razočaranju v polfinalni smeri večji del časa plezala tekoče in z užitkom. FOTO: Aleksander Golob/areagroup
Sara Čopar je domačo tekmo končala na 23. mestu, po nastopu pa poudarila, da je kljub razočaranju v polfinalni smeri večji del časa plezala tekoče in z užitkom. FOTO: Aleksander Golob/areagroup

Potočarju smer ni bila pisana na kožo

V moški konkurenci si je kot edini Slovenec polfinale priplezal Luka Potočar s 14. dosežkom kvalifikacij, vendar se v večerni smeri ni znašel.

Padel je pri višini 20 in tekmovanje končal na 24. mestu.

»Že od začetka smeri se nisem počutil najbolje, gibi pa so bili res težki. Nato sem naredil še napako, šel nekoliko predaleč z napačno roko in moral popravljati. Vsega se je preprosto nabralo preveč,« je ocenil svoj nastop.

Zmagovalec moškega polfinala je bil Italijan Filip Schenk, ki je dosegel višino 38+.

Luka Potočar je bil edini slovenski polfinalist med moškimi, vendar se mu smer ni izšla po željah in je tekmovanje končal na 24. mestu. FOTO: Aleksander Golob/areagroup
Luka Potočar je bil edini slovenski polfinalist med moškimi, vendar se mu smer ni izšla po željah in je tekmovanje končal na 24. mestu. FOTO: Aleksander Golob/areagroup

Garnbretova pred novim domačim mejnikom

Prvo ime koprske tekme ostaja Garnbretova, ki v Kopru nastopa po 75 dneh tekmovalnega premora. Dvakratna olimpijska prvakinja in rekorderka po številu zmag na domači tekmi lovi šesto koprsko zmago in 51. v svetovnem pokalu, od tega rekordno 33. v težavnosti.

Tekmovanje letos poteka tudi v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj, zdaj pa je njen dom Koper.

Na Bonifiki sledi le še zadnje dejanje. Finale najboljše osmerice v obeh konkurencah bo v soboto ob 20. uri.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Kristjan Čeh

Kristjan Čeh pokoril Bruselj in še drugič osvojil diamantno krono

Slovenski šampion je sijajno sezono zaključil z rekordom mitinga in še drugim skupnim zmagoslavjem v najprestižnejši atletski seriji.
4. 9. 2026 | 22:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Van Aert razkril načrt, ki je tekmece ujel v past: Izšlo se je popolno

Belgijec je v odločilnem trenutku udaril natanko tam, kjer je načrtoval, za uspeh pa je pomembno vlogo odigrala tudi moštvena taktika.
Blaž Potočnik 4. 9. 2026 | 21:27
Preberite več
Šport  |  Drugo
Športno plezanje

Šesterica Slovencev v lovu na finale: Vedno je noro tukaj v Kopru

Pred večernim spektaklom v Kopru slovenski tabor ne skriva visokih ambicij.
4. 9. 2026 | 19:32
Preberite več
Šport  |  Tenis
OP ZDA

Klepačeva v ZDA brez milosti, tekmicama v drugem nizu ni prepustila niti igre

Izkušena Koprčanka je z japonsko partnerko zanesljivo opravila s prvo oviro na zadnjem grand slamu sezone.
4. 9. 2026 | 19:07
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Koper 2026

Trideset let zgodbe o uspehu ali kako je Slovenija postala plezalna velesila

V soboto slovenski športni praznik s finalom v Kopru, čas za obujanje spominov. Prilegel bi se prirejeni slogan iz 80. let: Plezajmo vsi, Janja in mi ...
Peter Zalokar 4. 9. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Peklenska vročina, 43 ubežnikov in Van Aertova mojstrovina

Wout van Aert je izkoristil razgibano etapo in prišel do velike zmage, Roglič in Omrzel pa sta ohranila odlični izhodišči v skupnem seštevku.
4. 9. 2026 | 18:15
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
13. etapa

Van Aert se je v sprintu poigral s Paret-Peintrom

Glavnina je v cilj prišla tri minute za ubežniki. Omrzel je obdržal šesto mesto.
Miroslav Cvjetičanin 4. 9. 2026 | 15:10
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Astrologija

Dnevni horoskop za petek, 4. septembra 2026

Poslovna priložnost pride z jasnim umom in premišljenimi odločitvami.
4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Nemirni svet

Trumpov minister: EU se uradno priključuje operaciji Gospodarski izobčenec

Jeza na tradicionalne evropske zaveznice še ni popustila in se bo morda pokazala v zahtevah po plačevanju preteklih ameriških stroškov z Ukrajino.
Barbara Kramžar 4. 9. 2026 | 04:36
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Vuelta 2026, 13. etapa: tokrat ognjemet ubežnikov

Na trinajsti etapi dirke po Španiji znova težko najdemo prav veliko zaporednih ravninskih kilometrov. Velik dan za ubežnike.
4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Delo 31. 8. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
2. 9. 2026 | 07:46
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Delo 3. 9. 2026 | 15:26
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvoz zdravil

Kako je Slovenija pristala med največjimi izvozniki zdravil na svetu

Podatki ne kažejo toliko moči farmacevtov v Sloveniji kot logistični potencial, ki bi ga lahko bolje izkoristili.
Karel Lipnik 4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Geopolitični šoki

Dve tretjini svetovne trgovine pod vplivom meddržavnih napetosti

Stroški tovora letijo v nebo, cena pa ni več prvi kriterij za izbiro dobavitelja, ampak varnost dobave.
Milka Bizovičar 4. 9. 2026 | 04:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Maja Zdeličan, Ljubljanske mlekarne

Globalni trend so zdravi in okusni izdelki

Ljubljanske mlekarne so zaupanje potrošnikov gradile sedem desetletij, saj so ustvarili blagovne znamke, s katerimi je odraščalo več generacij Slovencev.
Marjana Kristan Fazarinc 3. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Intervju Andreja Jaklič

Zdravje prav vsem stvarem spreminja vrednost

Na zdravje veliko bolj kot sam zdravstveni sistem vplivajo naš dohodek, izobrazba, način življenja, prehrana, gibalne navade, pravi prof. dr. Andreja Jaklič.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:10
Preberite več

Več iz teme

športno plezanjeJanja Garnbretsvetovni pokaltežavnostno plezanjeBonifikaMia KramplLuka PotočarSara Čoparsvetovni pokal v športnem plezanjusvetovni pokal v težavnostiLučka RakovecRosa RekarChaehyun SeoFilip Schenk

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Petkov nogometni večer

Madrid in Pariz v šoku, Liverpool pa se je vendarle prebudil

Real Madrid in PSG sta doživela boleča spodrsljaja, medtem ko je Liverpool po dveh remijih vendarle našel pot do prve zmage.
5. 9. 2026 | 00:32
Preberite več
Šport  |  Tenis
OP ZDA

Alcaraz stopnjuje formo, v New Yorku ga zdaj čaka nevarni Američan

Branilec naslova je v tretjem krogu pokazal precej boljšo predstavo, v nadaljevanju pa ga čaka prvi resnejši preizkus.
4. 9. 2026 | 23:57
Preberite več
Šport  |  Drugo
Svetovna serija v Kopru

Le dve Slovenki skozi sito polfinala, Garnbretova znova na vrhu

Od šestih slovenskih polfinalistov sta do sobotnega boja za zmago prišli dve, glavni domači adut pa ostaja Janja Garnbret.
4. 9. 2026 | 23:35
Preberite več
Šport  |  Drugo
Kristjan Čeh

Kristjan Čeh pokoril Bruselj in še drugič osvojil diamantno krono

Slovenski šampion je sijajno sezono zaključil z rekordom mitinga in še drugim skupnim zmagoslavjem v najprestižnejši atletski seriji.
4. 9. 2026 | 22:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Van Aert razkril načrt, ki je tekmece ujel v past: Izšlo se je popolno

Belgijec je v odločilnem trenutku udaril natanko tam, kjer je načrtoval, za uspeh pa je pomembno vlogo odigrala tudi moštvena taktika.
Blaž Potočnik 4. 9. 2026 | 21:27
Preberite več
Šport  |  Drugo
Svetovna serija v Kopru

Le dve Slovenki skozi sito polfinala, Garnbretova znova na vrhu

Od šestih slovenskih polfinalistov sta do sobotnega boja za zmago prišli dve, glavni domači adut pa ostaja Janja Garnbret.
4. 9. 2026 | 23:35
Preberite več
Šport  |  Drugo
Kristjan Čeh

Kristjan Čeh pokoril Bruselj in še drugič osvojil diamantno krono

Slovenski šampion je sijajno sezono zaključil z rekordom mitinga in še drugim skupnim zmagoslavjem v najprestižnejši atletski seriji.
4. 9. 2026 | 22:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Van Aert razkril načrt, ki je tekmece ujel v past: Izšlo se je popolno

Belgijec je v odločilnem trenutku udaril natanko tam, kjer je načrtoval, za uspeh pa je pomembno vlogo odigrala tudi moštvena taktika.
Blaž Potočnik 4. 9. 2026 | 21:27
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
3. 9. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Delo 3. 9. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Kaj je pametneje narediti s 100 evri na mesec?

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
4. 9. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:23
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo