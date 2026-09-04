Le dve Slovenki skozi sito polfinala, Garnbretova znova na vrhu

Znani so finalistke in finalisti tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja v Kopru. Današnji naporen dan, ki se je v športnem parku Bonifika začel že ob 9.00 s kvalifikacijami, sta od 12 Slovencev na startu preživeli le dve najboljši. Za koprsko zmago se bosta v sobotnem finalu z začetkom ob 20.00 merili Janja Garnbret in Rosa Rekar.

Slovenska kraljica navpičnih sten Garnbretova je z odliko odprla lov na šesto zmago na domačih tekmah svetovnega pokala v težavnosti. Brezhibna je bila že v kvalifikacijah, kjer je kot edina med tekmovalkami obe smeri preplezala do vrha.

Odlično formo je potrdila tudi v polfinalu. Kot vodilna po kvalifikacijah je nastopila zadnja in z višino 45+ prevzela vodstvo. Enako visoko je prišla tudi Južnokorejka Chaehyun Seo, vendar je zaradi slabšega dosežka v kvalifikacijah zasedla drugo mesto.

Tretje izhodišče za finale si je priborila Rekarjeva, ki je obstala pri višini 44+.

Janja Garnbret je polfinale končala na prvem mestu in bo v sobotnem finalu lovila že šesto zmago na domači tekmi. FOTO: Aleksander Golob/areagroup

Rekarjeva: Točno to sem želela pokazati

Za Rekarjevo je imel uspešen nastop še posebno težo, saj je po dopoldanskih kvalifikacijah priznala, da zaradi nervoze ni pokazala vsega, kar zna. Zvečer je bilo drugače.

»S svojim plezanjem sem zadovoljna. Med nastopom sem res uživala, tudi tam, kjer mi je bilo težko, pa sem se znala umiriti in zbrati dovolj moči, da sem lahko nadaljevala. To je bilo točno to, kar sem želela danes pokazati,« je povedala.

Navdušilo jo je tudi vzdušje na Bonifiki.

»Že v polfinalu je bila energija izjemna. Občinstvo mi da še dodatno energijo in motivacijo, zato komaj čakam, da vidim, kako bo jutri v finalu.«

Kljub tretjemu mestu vidi še nekaj prostora za napredek.

»Zadovoljna sem, vendar se mi zdi, da bi lahko dodala še piko na i. Upam, da mi bo to uspelo jutri.«

Rosa Rekar je pred domačimi navijači navdušila s tretjim mestom in si zagotovila nastop med najboljšo osmerico. FOTO: Aleksander Golob/areagroup

Kramplovo ustavila panika, Rakovčeva obžalovala padec

V polfinale se je od 12 Slovencev prebila polovica, za štiri od šestih pa se je domača tekma tam tudi končala.

Mia Krampl je z višino 34+ zasedla 20. mesto. Po nastopu je priznala, da je po prvih težavah izgubila mirnost.

»Gibi sami po sebi se mi niso zdeli težki in takšna nekoliko bolj fizična smer bi mi morala ustrezati. Dobro sem se počutila nekje do rdečega dela, potem pa mi je enkrat ali dvakrat zdrsnila noga. Začela sem paničariti in hiteti, zato nisem plezala tako, kot bi morala. Namesto da bi se umirila in pokazala, kar znam, sem nastop končala prezgodaj.«

Mia Krampl je po nastopu priznala, da jo je po zdrsu noge ustavila predvsem izguba mirnosti. FOTO: Aleksander Golob/areagroup

Z bronom ovenčana junakinja nedavnega evropskega prvenstva v Lavalu Lučka Rakovec je padla pri višini 34 in zasedla 21. mesto.

»V bistvu sploh ne znam povedati, kaj natančno se je zgodilo. Do tistega mesta sem smer plezala precej dobro, nato pa sem se nekoliko prehitro zapletla. Padec je bil pravzaprav povsem nepotreben, vendar zdaj ne morem ničesar več spremeniti,« je bila razočarana Rakovčeva.

Lučka Rakovec je po nepotrebnem padcu ostala brez finala, čeprav je do odločilnega mesta plezala dobro. FOTO: Aleksander Golob/areagroup

Sara Čopar je z višino 31 končala na 23. mestu. Čeprav je s tem sklenila sezono, je skušala po nastopu iz razočaranja potegniti predvsem pozitivne stvari.

»Trudim se, da ne bi bila preveč razočarana. To je bila zadnja tekma moje sezone, moj cilj pa je bil predvsem dobro odplezati in biti na koncu zadovoljna s svojim nastopom. V polfinalni smeri sem do odločilnega dela zelo uživala in se mi zdi, da sem plezala precej tekoče. Nato mi tisti del ni ustrezal, nekoliko sem se izgubila in nastop se je žal prehitro končal.«

Sara Čopar je domačo tekmo končala na 23. mestu, po nastopu pa poudarila, da je kljub razočaranju v polfinalni smeri večji del časa plezala tekoče in z užitkom. FOTO: Aleksander Golob/areagroup

Potočarju smer ni bila pisana na kožo

V moški konkurenci si je kot edini Slovenec polfinale priplezal Luka Potočar s 14. dosežkom kvalifikacij, vendar se v večerni smeri ni znašel.

Padel je pri višini 20 in tekmovanje končal na 24. mestu.

»Že od začetka smeri se nisem počutil najbolje, gibi pa so bili res težki. Nato sem naredil še napako, šel nekoliko predaleč z napačno roko in moral popravljati. Vsega se je preprosto nabralo preveč,« je ocenil svoj nastop.

Zmagovalec moškega polfinala je bil Italijan Filip Schenk, ki je dosegel višino 38+.

Luka Potočar je bil edini slovenski polfinalist med moškimi, vendar se mu smer ni izšla po željah in je tekmovanje končal na 24. mestu. FOTO: Aleksander Golob/areagroup

Garnbretova pred novim domačim mejnikom

Prvo ime koprske tekme ostaja Garnbretova, ki v Kopru nastopa po 75 dneh tekmovalnega premora. Dvakratna olimpijska prvakinja in rekorderka po številu zmag na domači tekmi lovi šesto koprsko zmago in 51. v svetovnem pokalu, od tega rekordno 33. v težavnosti.

Tekmovanje letos poteka tudi v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj, zdaj pa je njen dom Koper.

Na Bonifiki sledi le še zadnje dejanje. Finale najboljše osmerice v obeh konkurencah bo v soboto ob 20. uri.