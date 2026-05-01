Leclerc najhitrejši v Miamiju, Verstappen našel hitrost

Charles Leclerc je bil najhitrejši pred štirikratnim prvakom Maxom Verstappnom na edinem petkovem prostem treningu pred veliko nagrado Miamija v formuli 1.
Charles Leclerc je bil najboljši na treningu. FOTO: Charly Triballeau/AFP
Galerija
Charles Leclerc je bil najboljši na treningu. FOTO: Charly Triballeau/AFP
P. Z.
1. 5. 2026 | 20:54
1. 5. 2026 | 21:11
2:00
Charles Leclerc iz Ferrarija je bil v edinem prostem treningu šprint vikenda za veliko nagrado Miamija v formuli 1 najhitrejši, saj je večina moštev po več kot mesecu dni brez dirk na stezo pripeljala močno posodobljene dirkalnike.

Prvi maj prinaša spomin na konec tedna, ki je spremenil formulo 1

Monačan je stezo okoli štadiona Hard Rock prevozil z najboljšim časom 1:29,310 v bleščečem soncu in soparni vročini. Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen z Red Bullom je bil drugi, zaostal je 0,297 sekunde, lanski zmagovalec Oscar Piastri pa je bil tretji za aktualne konstruktorske prvake McLaren. 

Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton v Ferrariju je dosegel četrti čas, Kimi Antonelli, 19-letni vodilni v svetovnem prvenstvu z Mercedesom, pa je bil peti in 0,769 sekunde počasnejši od Leclerca. Italijan je imel nekaj težav z motorjem in ni odpeljal kroga z mehko zmesjo pnevmatik. 

Petkov trening je bil zaradi sprememb pravil in daljšega premora, ki je nastal, ker sta bili aprilski dirki v Bahrajnu in Savdski Arabiji zaradi vojne v Iranu odpovedani, podaljšan za pol ure z običajnih 60 minut, da bi moštva dobila več časa na stezi. 

Kvalifikacije za sobotni šprint, v katerem se delijo točke, so sledile pozneje. George Russell je bil šesti najhitrejši z Mercedesom, a je imel prav tako težave z motorjem, aktualni prvak Lando Norris iz McLarna pa je bil sedmi. Francoska dirkača Pierre Gasly in Isack Hadjar sta bila osmi in deveti.

Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
Preberite več
Več iz teme

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Formula 1

Leclerc najhitrejši v Miamiju, Verstappen našel hitrost

Charles Leclerc je bil najhitrejši pred štirikratnim prvakom Maxom Verstappnom na edinem petkovem prostem treningu pred veliko nagrado Miamija v formuli 1.
1. 5. 2026 | 20:54
Preberite več
Novice  |  Svet
Avtomobili in tovornjaki

Trumpovo sporočilo: vlagajte v ZDA ali plačajte visoke carine na avtomobile

EU se po prepričanju ameriškega predsednika ne drži trgovinskega sporazuma, nad tradicionalnimi zaveznicami pa je razočaran tudi zaradi iranske vojne.
Barbara Kramžar 1. 5. 2026 | 19:28
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kolumna

Tjaša Macerl: Moški nikoli ne sme biti tvoj projekt, zaradi katerega se izgubiš

Nočeš biti arhitektka, ki konča zaprta v grobnici.
1. 5. 2026 | 18:30
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Črna kronika

Po prometni nesreči se je opit skril v Savi, policisti so ga našli v grmovju

Po podatkih očividca naj bi bilo ob avtomobilu več oseb, vendar ob prihodu policistov na kraj tam ni bilo nikogar.
1. 5. 2026 | 17:57
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Poti brez skrbi
Vredno branja

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
Preberite več

