Leclerc najhitrejši v Miamiju, Verstappen našel hitrost

Charles Leclerc iz Ferrarija je bil v edinem prostem treningu šprint vikenda za veliko nagrado Miamija v formuli 1 najhitrejši, saj je večina moštev po več kot mesecu dni brez dirk na stezo pripeljala močno posodobljene dirkalnike.

Monačan je stezo okoli štadiona Hard Rock prevozil z najboljšim časom 1:29,310 v bleščečem soncu in soparni vročini. Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen z Red Bullom je bil drugi, zaostal je 0,297 sekunde, lanski zmagovalec Oscar Piastri pa je bil tretji za aktualne konstruktorske prvake McLaren.

Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton v Ferrariju je dosegel četrti čas, Kimi Antonelli, 19-letni vodilni v svetovnem prvenstvu z Mercedesom, pa je bil peti in 0,769 sekunde počasnejši od Leclerca. Italijan je imel nekaj težav z motorjem in ni odpeljal kroga z mehko zmesjo pnevmatik.

Petkov trening je bil zaradi sprememb pravil in daljšega premora, ki je nastal, ker sta bili aprilski dirki v Bahrajnu in Savdski Arabiji zaradi vojne v Iranu odpovedani, podaljšan za pol ure z običajnih 60 minut, da bi moštva dobila več časa na stezi.

Kvalifikacije za sobotni šprint, v katerem se delijo točke, so sledile pozneje. George Russell je bil šesti najhitrejši z Mercedesom, a je imel prav tako težave z motorjem, aktualni prvak Lando Norris iz McLarna pa je bil sedmi. Francoska dirkača Pierre Gasly in Isack Hadjar sta bila osmi in deveti.