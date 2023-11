Leclerc s sijajnim manevrom v zadnjem krogu drugi v igralniški meki

Svetovni prvak Max Verstappen je v Red Bullu dobil veliko nagrado Las Vegasa in dosegel 18. zmago sezone svetovnega prvenstva v formuli 1 in že svojo 53. v karieri. Drugi je bil Charles Leclerc (Ferrari), tretji pa Mehičan Sergio Perez (Red Bull), ki je drugo stopničko izgubil v zadnjih metrih.

Na kar 6,1 kilometra dolgem krogu po centru Las Vegasa je potekala dirka formule 1, ki je stala več kot pol milijarde dolarjev. Prireditelji so ob progo zvabili kopico zvezdnikov, zadnjo kockasto zastavo za konec dirke je denimo vihtel Justin Bieber, na progi pa nismo videli nič novega. Ferrari je dobil petkove kvalifikacije, na dirki pa sta v ospredje znova prišla izvrstna Red Bulla.

Max Verstappen je prišel do še ene zanesljive zmage, že v prvem krogu je prehitel Leclerca, a ga je pri tem nedovoljeno oviral in dobil pet sekund kazni, ki jo je odslužil v boksih, v katere je šel v 17. krogu. V boju za takrat 4. mesto sta v 25. krogu trčila George Russell in Verstappen, Britanec je zaradi trka dobil kazen, zaradi delov prednjega krilca Verstappna je na progo prišel varnostni avtomobil in premešal taktiko ekip. Takoj, ko se je umaknil, je Verstappen prehitel Pereza in se zavihtel na vrh, dolgo časa je za njim vztrajal Perez. V zadnjih krogih se mu je povsem približal Leclerc, zato je Verstappen dobil navodilo iz boksov, da naj počaka na Pereza in mu poizkuša pomagati z zavetrjem.

Paris Hilton, Axl Rose, CEO Netflixa Ted Sarandos, filmski zvezdniki, ... paddock se je bleščal v soju žarometov. FOTO: Angela Weiss/AFP

Verstappen je res nekoliko upočasnil, a Mehičanu zavetrje ni pomagalo, z DRS-om in drznim manevrom ga je v zadnjem krogu prehitel Leclerc in zdržal do ciljne črte, čeprav je bil Perez že ob njegovem boku. »Vsaj drugo mesto! Dal sem vse od sebe, res sem si želel te zmage,« je bil v pogovoru po radiu z vodstvom ekipe vesel, olajšan a tudi nekoliko razočaran Leclerc.

»Poškodovano sprednje krilce je zdržalo do konca. Med dirko sem se boril, res je bilo težko. Pomagalo mi je, da je bil Perez v zaključku dolgo na drugem mestu, kar mi je olajšalo nadzor nad razpletom v boju za zmago. Na spolzkem terenu je bila obraba gum manjša in zato je bilo možno na vso moč voziti tudi v zadnjih krogih,« je povedal v prvi izjavi po prihodu v cilj zmagovalec Verstappen.

Sezona se bo končala konec naslednjega tedna v Abu Dabiju, kjer lahko Verstappen še podaljša rekordno serijo zmag.