Legenda formule 1 žrtev fimskega ropa

Štirikratni svetovni prvak Francoz Alain Prost je bil v lastnem domu ob Ženevskem jezeru v Švici žrtev ropa, 71-letni nekdanji dirkal pa je bil ob tem poškodovan po glavi, poroča časnik Blick.

Tožilstvo je novico o ropu sporočilo medijem, a ni navedlo imen žrtev. Po poročanju tožilstva gre za drzen rop, saj naj bi storilci vlomili medtem, ko so bili lastniki objekta doma, nato pa so enega od družinski članov prisilili, da je odprl trezor. Policija je hitro prispela na kraj dogodka, a so storilci ušli pred njenim prihodom. Podrobnosti o ukradenem plenu in gmotni škodi tožilstvo ni razkrilo.

Rivalstvo med Alainom Prostom in Ayrtonom Senno je bilo legendarno. FOTO: Will Burgess

Časnik Blick v nadaljevanju piše, da je Prost po dogodku odpotoval v Dubaj, kjer je prav tako lastnik nepremičnine. Prost je bil svetovni prvak v formuli 1 v letih 1985, 1986, 1989 in 1993.