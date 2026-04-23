Legendarna športnika bosta obračunala s pestmi

Norveška športna velikana, nekdanji vrhunski smučarski tekač Petter Northug in nogometni zvezdnik John Arne Riise, se bosta jeseni predstavila v povsem novi vlogi – pomerila se bosta namreč v boksarskem ringu. Nenavadni dvoboj se bo zgodil 17. oktobra na prireditvi Celebrity Fight Night v Larviku.

Spektakel je že sedaj pritegnil veliko zanimanja. Nič čudnega, ko pa bo šlo za obračun dveh športnikov, ki sta vsak v svoji panogi pustila močan pečat. Zdaj 40-letni Northug še nima nobenih izkušenj v boksu, vendar pa ga izziv – kot je priznal – zelo privlači. Na drugi strani pet let starejši Riise, nekdanji član Liverpoola, s katerim se je v sezoni 2004/05 veselil lovorike v ligi prvakov, verjame, da mu bo njegova telesna moč prišla še kako prav tudi med vrvmi. V dresu norveške reprezentance je sicer zbral kar 110 nastopov.

John Arne Riise je navduševal z goli v Liverpoolovem in norveškem dresu. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Riise napovedal, da bo porazil Northuga

Tekmeca se poznata še iz časov, ko sta kraljevala vsak v svojem športu, zato ne manjka medsebojnega zbadanja. Riise je poudaril, da je Northuga vedno občudoval kot smučarskega tekača, obenem pa je samozavestno dodal, da bo njegov tekmec v ringu doživel poraz. Northug mu ni ostal dolžan in je namignil, da bo Riise brez podpore soigralcev težje kos izzivu.

Nekdanji tekaški as, ki se lahko pohvali s štirimi kolajnami na olimpijskih igrah in trinajstimi naslovi svetovnega prvaka, ocenjuje, da bo Riise morda prevladoval v uvodnih rundah, toda nato naj bi prišla do izraza njegova vzdržljivost. »Po dveh rundah bodo spregovorili moji geni iz 50-kilometrskih tekem,« je zagrozil tekmecu.

Za pripravo obeh borcev bo skrbel španski trener Emiliano Casal, ki je v preteklosti sodeloval tudi s Cecilio Brækhus. Norveška šampionka je – mimogrede – v svojem poslovilnem dvoboju oktobra lani ugnala najuspešnejšo slovensko boksarko Emo Kozin.