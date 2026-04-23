Legendarna športnika bosta obračunala s pestmi

Oktobra letos se bosta na boksarskem spektaklu v Larviku med seboj udarila norveška športna velikana Petter Northug in John Arne Riise.
Petter Northug je svojčas veljal za najboljšega smučarskega tekača na svetu. FOTO: Terje Pedersen/Reuters
Petter Northug je svojčas veljal za najboljšega smučarskega tekača na svetu. FOTO: Terje Pedersen/Reuters
Miha Šimnovec
23. 4. 2026 | 12:49
23. 4. 2026 | 12:57
2:28
A+A-

Norveška športna velikana, nekdanji vrhunski smučarski tekač Petter Northug in nogometni zvezdnik John Arne Riise, se bosta jeseni predstavila v povsem novi vlogi – pomerila se bosta namreč v boksarskem ringu. Nenavadni dvoboj se bo zgodil 17. oktobra na prireditvi Celebrity Fight Night v Larviku.

Spektakel je že sedaj pritegnil veliko zanimanja. Nič čudnega, ko pa bo šlo za obračun dveh športnikov, ki sta vsak v svoji panogi pustila močan pečat. Zdaj 40-letni Northug še nima nobenih izkušenj v boksu, vendar pa ga izziv – kot je priznal – zelo privlači. Na drugi strani pet let starejši Riise, nekdanji član Liverpoola, s katerim se je v sezoni 2004/05 veselil lovorike v ligi prvakov, verjame, da mu bo njegova telesna moč prišla še kako prav tudi med vrvmi. V dresu norveške reprezentance je sicer zbral kar 110 nastopov.

John Arne Riise je navduševal z goli v Liverpoolovem in norveškem dresu. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
John Arne Riise je navduševal z goli v Liverpoolovem in norveškem dresu. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Riise napovedal, da bo porazil Northuga

Tekmeca se poznata še iz časov, ko sta kraljevala vsak v svojem športu, zato ne manjka medsebojnega zbadanja. Riise je poudaril, da je Northuga vedno občudoval kot smučarskega tekača, obenem pa je samozavestno dodal, da bo njegov tekmec v ringu doživel poraz. Northug mu ni ostal dolžan in je namignil, da bo Riise brez podpore soigralcev težje kos izzivu.

Nekdanji tekaški as, ki se lahko pohvali s štirimi kolajnami na olimpijskih igrah in trinajstimi naslovi svetovnega prvaka, ocenjuje, da bo Riise morda prevladoval v uvodnih rundah, toda nato naj bi prišla do izraza njegova vzdržljivost. »Po dveh rundah bodo spregovorili moji geni iz 50-kilometrskih tekem,« je zagrozil tekmecu.

Za pripravo obeh borcev bo skrbel španski trener Emiliano Casal, ki je v preteklosti sodeloval tudi s Cecilio Brækhus. Norveška šampionka je – mimogrede – v svojem poslovilnem dvoboju oktobra lani ugnala najuspešnejšo slovensko boksarko Emo Kozin.

Delov poslovni center  |  Šport
Ženski boks

Ema Kozin in Katja Fašink: V boksarsko industrijo uvajata nov vzorec poslovanja

Ema Kozin in njena menedžerka Katja Fašink se spopadata z dilemo, ali še naprej tekmovati pod slovensko zastavo ali poiskati priložnost v tujini.
Miha Šimnovec, Marjana Kristan Fazarinc 16. 4. 2026 | 05:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Boks

Ema Kozin zlepa ne bo pozabila besed norveške prve dame

Najuspešnejša slovenska (profesionalna) boksarka si šteje v veliko čast, da se je lahko pomerila z legendarno Cecilio Braekhus. Poraz ne pomeni konca sveta.
Miha Šimnovec 5. 10. 2025 | 16:35
Preberite več
Šport  |  Drugo
Boks

Norveška izzivalka prekrižala račune slovenski šampionki, ki ima le nekaj buškic

Ema Kozin je morala na boksarskem spektaklu v Lillestrømu pri Oslu priznati premoč domači zvezdnici Cecilii Braekhus.
Miha Šimnovec 4. 10. 2025 | 23:37
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Intervju z Emo Kozin

Norveški boksar jo je presenetil s podporo, nemški menedžer razočaral z vedenjem

Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin trdno odločena jutri v Lillestrømu ugnati domačo zvezdnico Cecilio Braekhus ter ubraniti šampionska pasova WBC in WBO.
Miha Šimnovec 3. 10. 2025 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Boks

Drzna napoved norveške zvezdnice: Sem več razredov nad Slovenko!

Izkušena Cecilia Braekhus ne dvomi o svoji sobotni zmagi nad Emo Kozin, branilko naslovov svetovne prvakinje po različicah WBC in WBO.
Miha Šimnovec 1. 10. 2025 | 20:15
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
22. 4. 2026 | 17:04
Preberite več
Premium
Nedelo
Zvezdana Mlakar

Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Velika Planina

Na Veliki Planini zagorela koča v lasti Uroša Urbanije

Ogenj se je menda razširil iz jacuzzija koče Gorenjka, v veliki meri so ga omejili že mimoidoči.
22. 4. 2026 | 17:20
Preberite več
Premium
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Ljubljana

Hotel Bellevue dokončno izgubljen, občina le utrjuje gozdne poti

V okviru sanacije bodo vgradili tudi padavinsko kanalizacijo. Za poseg v Krajinskem parku TRŠ pridobljeno naravovarstveno in kulturnovarstveno soglasje.
Manja Pušnik 22. 4. 2026 | 00:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 10:54
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Prostovoljci

Brez prostovoljstva ne bi bilo medalj niti tekem

Zagnani posamezniki gradijo športna društva in prvi sprejmejo mlade talente.
Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Medisove nagrade

Zdravniki in farmacevti z raziskovanjem nadgrajujejo klinično delo

Pomembna odkritja za mlade sladkorne bolnike in tiste s tveganjem za anafilaksijo ter napredek pri upravljanju z zdravili.
Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport in gospodarstvo

Od rezultata do vrednot in zmagovalnih zgodb

Športu in gospodarstvu so skupne tako vrednote kot tudi izzivi. Družbena omrežja in zgodbe pa so tisti, ki pripeljejo navijače, kupce, podpornike ...
Marjana Kristan Fazarinc 23. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravstveni absentizem

Imamo več kot 1500 ljudi, ki so na bolniški več kot tri leta

Do pandemiji je bila Slovenija v zlati sredini evropskih držav po absentizmu, v zadnjih letih smo se povzpeli na vrh, pravi Ana Vodičar iz ZZZS.
Marjana Kristan Fazarinc 22. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Novice  |  Slovenija
Potovanja

Gneča, odpovedi in zamude grozijo v naslednjih dneh

Zunanje ministrstvo poziva k pripravljenosti na pot v tujino, obetajo se tudi gneče na (avto)cestah.
Tomica Šuljić 23. 4. 2026 | 13:16
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Mbappe objel Pereza, Vinicius ga je odrinil (VIDEO)

Predsednik madridskega Reala Florentino Perez kljub kritikam in sezoni brez lovorik vztraja, da bo Vinicius tudi v prihodnje pomemben del kluba.
23. 4. 2026 | 12:56
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Znamenite čokoladice

Ritter Sport v težavah: prvič 110-letni zgodovini večje odpuščanje zaposlenih

Po slabšem lanskem poslovanju in naraščajočih stroških nameravajo ukiniti približno desetino delovnih mest. Ritter Sport po vsem svetu zaposluje 1900 ljudi.
23. 4. 2026 | 12:50
Preberite več
Šport  |  Drugo
Hokej

Slavje v Gradcu, Tičar kmalu med risi

Končala se je sezona v ICEHL, v središču domače hokejske pozornosti zdaj priprave za svetovno prvenstvo. Naša izbrana vrsta na pripravah na Poljskem.
Siniša Uroševič 23. 4. 2026 | 12:49
Preberite več
Šport  |  Drugo
Boks

Legendarna športnika bosta obračunala s pestmi

Oktobra letos se bosta na boksarskem spektaklu v Larviku med seboj udarila norveška športna velikana Petter Northug in John Arne Riise.
Miha Šimnovec 23. 4. 2026 | 12:49
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Znamenite čokoladice

Ritter Sport v težavah: prvič 110-letni zgodovini večje odpuščanje zaposlenih

Po slabšem lanskem poslovanju in naraščajočih stroških nameravajo ukiniti približno desetino delovnih mest. Ritter Sport po vsem svetu zaposluje 1900 ljudi.
23. 4. 2026 | 12:50
Preberite več
Šport  |  Drugo
Hokej

Slavje v Gradcu, Tičar kmalu med risi

Končala se je sezona v ICEHL, v središču domače hokejske pozornosti zdaj priprave za svetovno prvenstvo. Naša izbrana vrsta na pripravah na Poljskem.
Siniša Uroševič 23. 4. 2026 | 12:49
Preberite več
Šport  |  Drugo
Boks

Legendarna športnika bosta obračunala s pestmi

Oktobra letos se bosta na boksarskem spektaklu v Larviku med seboj udarila norveška športna velikana Petter Northug in John Arne Riise.
Miha Šimnovec 23. 4. 2026 | 12:49
Preberite več
