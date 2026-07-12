  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Legendarnega dirkača Ayrtona Senno je Brazilija razglasila za narodnega junaka

Predsednik Brazilije Luiz Inacio Lula da Silva je podpisal zakon, s katerim se ime pokojnega svetovnega prvaka v formuli 1 vpiše v knjigo junakov in junakinj.
Brazilski dirkač v formuli 1 Ayrton Senna je tudi 32 let po tragični smrti ostal v srcih rojakov. FOTO: John Pryke
Galerija
Brazilski dirkač v formuli 1 Ayrton Senna je tudi 32 let po tragični smrti ostal v srcih rojakov. FOTO: John Pryke
Š. R., STA
12. 7. 2026 | 08:40
12. 7. 2026 | 08:43
2:05
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Trikratni svetovni prvak v formuli 1 Ayrton Senna je bil v domovini uradno razglašen za heroja Brazilije, poročajo tuje tiskovne agencije, med njimi tudi hrvaška Hina. Predsednik Brazilije Luiz Inacio Lula da Silva je namreč podpisal zakon, s katerim se ime pokojnega dirkača vpiše v knjigo junakov in junakinj.

Senna velja za enega največjih dirkačev v zgodovini avtomobilističnega športa, z današnjim dnem pa so njegovo ime trajno zapisali v spominsko knjigo, ki jo hranijo v Panteonu domovine v Braziliji, poroča portal Globo.

Senna se je rodil v Sao Paulu, v karieri pa je trikrat osvojil naslov prvaka (1988, 1990, 1991). Slavil je 41 zmag na dirkah velike nagrade, umrl pa po nesreči na preizkušnji za VN San Marina v Imoli, potem ko je v sedmem krogu izgubil nadzor nad dirkalnikom v blagem ovinku Tamburello in z 210 km/h treščil ob zid.

Predlog za vpis Senne v spominsko knjigo brazilskih junakov in junakinj je vložil zdajšnji senator in nekdanji astronavt Marcos Pontes, pobudo pa je podprl senator Jorge Kajuru. Zakon je senat odobril po glasovanju na plenarnem zasedanju.

Knjigo junakov in junakinj domovine so uvedli leta 1992, vsebuje pa imena, ki so pomembno prispevali k izgradnji in obrambi Brazilije. Jeklena knjiga je ves čas razstavljena v Panteonu domovine na trgu Plaza de los Tres Autonomes v prestolnici Brasilii.

Leta 2023 je bil Senna s posebnim zveznim zakonom že razglašen za zaščitnika brazilskega športa.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Imola

Prvi maj prinaša spomin na konec tedna, ki je spremenil formulo 1

Mineva 32 let od tragične nesreče brazilskega dirkača formule 1 Ayrtona Senne, ki se je poškodoval ob nesreči v ovinku Tamburello na dirkališču v Imoli.
1. 5. 2026 | 14:07
Preberite več
Šport  |  Drugo
Brazilija

Hamilton v dirkalnik od Senne, presenetil bo tudi Vettel

Britanski dirkač formule 1 Lewis Hamilton bo na naslednji dirki svetovnega prvenstva formule 1 vozil tudi dirkalnik legendarnega Brazilca Ayrtona Senne.
31. 10. 2024 | 21:15
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Spektakel v Monte Carlu

Kjer naj bi se nepozabnemu Ayrtonu Senni prikazal celo bog

Nedeljska velika nagrada Monaka v formuli 1 tudi v znamenju legendarnega Brazilca. Kakor da bi s helikopterjem letel po dnevni sobi.
Miha Šimnovec 24. 5. 2024 | 19:42
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Ayrton Senna

Brazilski ponos ob boku nogometnega Peleja

30 let od tragičnega konca tedna F1 v Imoli, ko sta preminila brazilska legenda in Roland Ratzenberger.
Marko Uršič 3. 5. 2024 | 07:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Oboroženega roparja so našli mrtvega

Moški je oropal črnomeljski bencinski servis. Zaradi policijske intervencije je bila zaprta cesta Novo mesto–Uršna Sela–Gaber.
11. 7. 2026 | 09:07
Preberite več
Šport  |  Tenis
Tenis

Ogromen uspeh mladeniča, Slovenija na vrhu Wimbledona

Mladi Slovenski tenisač je postal prvak mladinskega turnirja dvojic v Wimbledonu. To mu je uspelo skupaj z Brazilcem Gusom Miguelom.
11. 7. 2026 | 19:27
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Vesna Milek: Čutim odgovornost, da povem, kaj sem videla

Z novinarko in pisateljico, ki je pred nedavnim izdala Novi svet, drugi del romana Kleopatra, o zgodovini, ki je »ena sama spirala«, Palestini, literaturi ...
Lucijan Zalokar 12. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Šprinter obtožil Pogačarja: Bitka za zeleno majico je zanimivejša

Nekdanji zmagovalec seštevka za najboljšega šprinterja je mnenja, da je boj za zeleno zanimivejši od tistega za rumeno.
Matic Rupnik 11. 7. 2026 | 18:03
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
9. 7. 2026 | 14:18
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kriptosredstva

Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

BrazilijaAyrton Sennaformula 1junak

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Nedelo
Kolumna

Ronaldove solze

Tanka je meja, ko človekova največja odlika postane njegovo največje breme.
Lucijan Zalokar 12. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Po neurju

V Črnomlju drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi

Centri za obveščanje so do današnjega jutra jutra zabeležili več kot 40 dogodkov.
12. 7. 2026 | 09:06
Preberite več
Premium
Nedelo
Obubožani karibski otok

Ves svet se je spreminjal, samo Kuba se ni hotela

Donald Trump je do skrajnosti zaostril blokado Kube, država je že od novega leta brez goriva, tudi elektrike ni, niti pitne vode in hrane.
Tone Hočevar 12. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
9.etapa

Skrajšana žagasta etapa, kot nalašč za preobrat v skupnem seštevku

Nekako tako dirkanje pričakujejo vse ekipe na letošnjem Touru.
Miroslav Cvjetičanin 12. 7. 2026 | 08:54
Preberite več
Šport  |  Drugo
Jeklena knjiga

Legendarnega dirkača Ayrtona Senno je Brazilija razglasila za narodnega junaka

Predsednik Brazilije Luiz Inacio Lula da Silva je podpisal zakon, s katerim se ime pokojnega svetovnega prvaka v formuli 1 vpiše v knjigo junakov in junakinj.
12. 7. 2026 | 08:40
Preberite več
Premium
Nedelo
Obubožani karibski otok

Ves svet se je spreminjal, samo Kuba se ni hotela

Donald Trump je do skrajnosti zaostril blokado Kube, država je že od novega leta brez goriva, tudi elektrike ni, niti pitne vode in hrane.
Tone Hočevar 12. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
9.etapa

Skrajšana žagasta etapa, kot nalašč za preobrat v skupnem seštevku

Nekako tako dirkanje pričakujejo vse ekipe na letošnjem Touru.
Miroslav Cvjetičanin 12. 7. 2026 | 08:54
Preberite več
Šport  |  Drugo
Jeklena knjiga

Legendarnega dirkača Ayrtona Senno je Brazilija razglasila za narodnega junaka

Predsednik Brazilije Luiz Inacio Lula da Silva je podpisal zakon, s katerim se ime pokojnega svetovnega prvaka v formuli 1 vpiše v knjigo junakov in junakinj.
12. 7. 2026 | 08:40
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:43
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo