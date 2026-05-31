  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Legendarni Američan opozoril: Đoković je naredil veliko napako

Nekoč eden najboljših teniških igralcev sveta John McEnroe je mnenja, da se je Novak Đoković pred dvobojem z Joaom Fonseco močno uštel.
Novak Đoković vsaj navzven ni bil preveč pobit po izpadu. FOTO: Julien De Rosa/AFP
Galerija
Novak Đoković vsaj navzven ni bil preveč pobit po izpadu. FOTO: Julien De Rosa/AFP
N. Gr.
31. 5. 2026 | 10:20
31. 5. 2026 | 11:30
2:39
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Novak Đoković bo moral na rekordni 25. naslov na turnirjih za grand slam počakati najmanj do Wimbledona. Na Roland Garrosu ga je v tretjem krogu izločil 19-letni Brazilec Joao Fonseca, ki je pripravil presenečenje in po zaostanku z 0:2 v nizih zmagal s 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5. Fonseca se bo v osmini finala pomeril s Casperjem Ruudom, Đoković pa je tretjič v zadnjih letih Pariz zapustil še pred drugim tednom.

image_alt
Đoković je izpustil zlato žogico in končal niz, ki je trajal od 2022

Dvoboj je spremljal tudi nekdaj sloviti ameriški igralec John McEnroe, ki je bil presenečen predvsem nad informacijo, da naj bi si Đoković sam izbral dnevni termin. »Presenečen sem nad Novakom, slišal sem, da naj bi zahteval dnevni termin,« je dejal McEnroe. »To je presenetljivo, ko igraš proti fantu, ki je pol mlajši od tebe, lačen uspeha in želi narediti korak naprej v karieri. Pri 39 letih se moraš s tem spopasti, a on svoje telo in glavo pozna bolje kot jaz. Tokrat se mu ni izšlo.«

Vročina je bila v Parizu ena od osrednjih tem letošnjega turnirja, temperature so se povzpele močno prek 30 stopinj Celzija. McEnroe je zato dodal, da ga je Đokovićeva odločitev še toliko bolj presenetila. »To je bilo precej šokantno. Še vedno sem presenečen, da je tvegal nastop v takšni vročini. Vem, da je v vročini zelo pripravljen in jo prenaša bolje kot Sinner, a vseeno je bilo to tveganje,« je ocenil nekdanji ameriški prvak.

John McEnroe v zadnjih letih ostaja aktiven kot komentator, čas si krajša tudi z golfom. FOTO: Peter Casey/Reuters
John McEnroe v zadnjih letih ostaja aktiven kot komentator, čas si krajša tudi z golfom. FOTO: Peter Casey/Reuters

Fonseca je po zmagi povedal, da so se razmere zvečer obrnile njemu v prid. »Ko se je začelo temniti, je bilo igrišče nekoliko počasnejše, zame pa je bilo to bolje, ker sem lahko ustvaril malo več moči. Prej sem se žogice le dotaknil in odletela je daleč,« je dejal Brazilec. Đoković je po porazu ostal umirjen, tekmecu priznal veliko zmago, o svoji prihodnosti na Roland Garrosu pa ni želel govoriti.

image_alt
V Parizu le prvo dejanje teniške vojne, ki dobiva zalet

Njegova naslednja priložnost za 25. grand slam bo Wimbledon, kjer je v preteklosti že sedemkrat osvojil naslov.

Sorodni članki

Šport  |  Tenis
Roland Garros

Đoković je izpustil zlato žogico in končal niz, ki je trajal od 2022

Novak Đoković navzven ni bil razočaran, ko se srhljivka z Joaom Fonseco ni razpletla v njegov prid. Morda je bila to zadnja velika priložnost za grand slam.
Nejc Grilc 30. 5. 2026 | 07:40
Preberite več
Šport  |  Tenis
Roland Garros

Po Sinnerju se od Francije poslavlja še Novak Đoković

Srbski teniški as je v tretjem krogu Roland Garrosa odpadel proti Brazilcu Joau Fonseci. V četrtek se je od turnirja poslovil tudi Italijan Jannik Sinner
29. 5. 2026 | 21:43
Preberite več
Šport  |  Drugo
OP Francije

Po koncertu žvižgov ima Đoković dovolj Francozov

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je oddal niz, a vseeno napredoval na peščenih igriščih Roland Garrosa.
27. 5. 2026 | 22:08
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Roland Garros

V Parizu le prvo dejanje teniške vojne, ki dobiva zalet

Začetek drugega grand slama zasenčilo vse večje nezadovoljstvo z nagradnim skladom. Jannik Sinner favorit, v ženskem delu več neznank.
Nejc Grilc 24. 5. 2026 | 08:55
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Tajkun Luka in njegova kaprica

Če ljudem odvzameš dve tretjini plače in jim zaračunaš dvajsetkrat dražje socialne pravice, jim sporočaš, da jih v Sloveniji ne želiš.
Karel Lipnik 30. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Četrta vlada Janeza Janše

Logar se je z interventnim zakonom že znašel v »nedovoljenem položaju«

Minister za gospodarstvo bo imel težko nalogo, saj je postal ključni človek usklajevanja interesov ekonomsko-socialnega sveta.
Karel Lipnik 29. 5. 2026 | 12:43
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Boj s korupcijo

Drago Kos dekan na akademiji za boj proti korupciji

Kos velja za mednarodno priznanega strokovnjaka, ki je v kariari zasedal visoke položaje v protikorupcijskih institucijah.
30. 5. 2026 | 15:33
Preberite več
Premium
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Jutri bo težek dan

Da so prihodnja leta ključna za slovenski razvoj, nikakor ni več le oguljena fraza, temveč dejstvo.
Nejc Gole 30. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 14:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Novice  |  Svet
Vredno branja

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Igor Novak, Alpacem

Sodelavci potrebujejo le priložnost

Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Električna mobilnost

Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Luka Podlogar, NLB Skladi

Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kibernetska zaščita

Kje se hranijo podatki evropskih podjetij in potrošnikov

Nova zakonodaja prinaša osebno odgovornost članov uprav in direktorjev za varnostne incidente.
Miran Varga 29. 5. 2026 | 04:30
Preberite več

Več iz teme

OP FrancijeRoland GarrosNovak ĐokovićJohn McEnroeJoao Fonsecatenis

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Nedelo
Dobre zgodbe Evrope

Slovenija doživlja kolesarski razcvet

V zadnjih letih smo z evropskimi sredstvi zgradili več sto kilometrov novih kolesarskih povezav in doživeli zgodovinski razvoj kolesarske infrastrukture.
Mitja Felc 31. 5. 2026 | 11:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije tedna

Najboljše fotografije tedna po izboru uredništva Dela.
Dejan Mijović 31. 5. 2026 | 10:26
Preberite več
Šport  |  Drugo
OP Francije

Legendarni Američan opozoril: Đoković je naredil veliko napako

Nekoč eden najboljših teniških igralcev sveta John McEnroe je mnenja, da se je Novak Đoković pred dvobojem z Joaom Fonseco močno uštel.
31. 5. 2026 | 10:20
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Promet

Sredi noči je na štajerki vozil v napačno smer: ubil je sebe in še 39-letnico

Voznik avtomobila je pri Slivnici trčil v pravilno vozeči avto z voznikom in sopotnico. To je četrta nesreča s smrtnim izidom letos na območju PU Maribor.
31. 5. 2026 | 09:53
Preberite več
Šport  |  Drugo
Gimnastika

Rad bi postal novi Mitja Petkovšek

V Kopru se je 21-letni Kevin Buckley po nizu poškodb vrnil na tekmovanja, želi si nastopiti na OI 2028 v Los Angelesu.
31. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Šport  |  Drugo
OP Francije

Legendarni Američan opozoril: Đoković je naredil veliko napako

Nekoč eden najboljših teniških igralcev sveta John McEnroe je mnenja, da se je Novak Đoković pred dvobojem z Joaom Fonseco močno uštel.
31. 5. 2026 | 10:20
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Promet

Sredi noči je na štajerki vozil v napačno smer: ubil je sebe in še 39-letnico

Voznik avtomobila je pri Slivnici trčil v pravilno vozeči avto z voznikom in sopotnico. To je četrta nesreča s smrtnim izidom letos na območju PU Maribor.
31. 5. 2026 | 09:53
Preberite več
Šport  |  Drugo
Gimnastika

Rad bi postal novi Mitja Petkovšek

V Kopru se je 21-letni Kevin Buckley po nizu poškodb vrnil na tekmovanja, želi si nastopiti na OI 2028 v Los Angelesu.
31. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Neplačan račun iz tujine? Izterjava je mogoča v 50 državah

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:57
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

»V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
25. 5. 2026 | 09:14
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Spodbude, ki jih mnoga slovenska podjetja spregledajo

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
2. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Delo 26. 5. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Novost za dostop do najhitrejših polnilnic v Sloveniji

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Delo 29. 5. 2026 | 06:53
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Novice  |  Okolje
Vredno branja

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Spregledane destinacije pri naših južnih sosedih

Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
2. 5. 2026 | 13:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
27. 5. 2026 | 10:24
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometLiga prvakovKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo