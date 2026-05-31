Legendarni Američan opozoril: Đoković je naredil veliko napako

Novak Đoković bo moral na rekordni 25. naslov na turnirjih za grand slam počakati najmanj do Wimbledona. Na Roland Garrosu ga je v tretjem krogu izločil 19-letni Brazilec Joao Fonseca, ki je pripravil presenečenje in po zaostanku z 0:2 v nizih zmagal s 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5. Fonseca se bo v osmini finala pomeril s Casperjem Ruudom, Đoković pa je tretjič v zadnjih letih Pariz zapustil še pred drugim tednom.

Dvoboj je spremljal tudi nekdaj sloviti ameriški igralec John McEnroe, ki je bil presenečen predvsem nad informacijo, da naj bi si Đoković sam izbral dnevni termin. »Presenečen sem nad Novakom, slišal sem, da naj bi zahteval dnevni termin,« je dejal McEnroe. »To je presenetljivo, ko igraš proti fantu, ki je pol mlajši od tebe, lačen uspeha in želi narediti korak naprej v karieri. Pri 39 letih se moraš s tem spopasti, a on svoje telo in glavo pozna bolje kot jaz. Tokrat se mu ni izšlo.«

Vročina je bila v Parizu ena od osrednjih tem letošnjega turnirja, temperature so se povzpele močno prek 30 stopinj Celzija. McEnroe je zato dodal, da ga je Đokovićeva odločitev še toliko bolj presenetila. »To je bilo precej šokantno. Še vedno sem presenečen, da je tvegal nastop v takšni vročini. Vem, da je v vročini zelo pripravljen in jo prenaša bolje kot Sinner, a vseeno je bilo to tveganje,« je ocenil nekdanji ameriški prvak.

Fonseca je po zmagi povedal, da so se razmere zvečer obrnile njemu v prid. »Ko se je začelo temniti, je bilo igrišče nekoliko počasnejše, zame pa je bilo to bolje, ker sem lahko ustvaril malo več moči. Prej sem se žogice le dotaknil in odletela je daleč,« je dejal Brazilec. Đoković je po porazu ostal umirjen, tekmecu priznal veliko zmago, o svoji prihodnosti na Roland Garrosu pa ni želel govoriti.

Njegova naslednja priložnost za 25. grand slam bo Wimbledon, kjer je v preteklosti že sedemkrat osvojil naslov.