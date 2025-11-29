  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Legendarni Francoz še devetič svetovni prvak v reliju

    Na vrhu večne lestvice se je po hudem boju z Elfynom Evansom izenačil s Sebastienom Loebom.
    Sebastien Ogier se je zapisal v zgodovino. FOTO: Fayez Nureldine/AFP
    Galerija
    Sebastien Ogier se je zapisal v zgodovino. FOTO: Fayez Nureldine/AFP
    M. Ru., STA
    29. 11. 2025 | 12:39
    29. 11. 2025 | 13:24
    2:52
    A+A-

    Francoz Sebastien Ogier (Toyota) je s tretjim mestom na reliju po Savdski Arabiji, zadnjem v letošnji sezoni, osvojil deveti naslov svetovnega prvaka. S tem se je na vrhu lestvice po številu naslovov izenačil z rojakom Sebastienom Loebom. Zadnji reli letošnje sezone je dobi lanski prvak, Belgijec Thierry Neuville (Hyundai).

    image_alt
    Na slovenskih cestah je težko biti prav hiter

    Za Ogierja je to prvi naslov po sezoni 2021, najboljši pa je bil tudi v letih 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 in 2020. Z rojakom in soimenjakom Loebom na vrhu lestvice krepko vodita, naslednja najuspešnejša sta s po štirimi naslovi Finca Juha Kankkunen in Tommi Mäkinen.

    Sloviti 41-letni Francoz, ki je izpustil tri letošnje preizkušnje na Švedskem ter v Keniji in Estoniji in na zadnjo dirko prišel s tremi točkami zaostanka, je že v četrtek za točko prevzel prvo mesto v skupni razvrstitvi pred Britancem Elfynom Evansom (Toyota), medtem ko je Finec Kalle Rovanperä (Toyota) ostal brez možnosti za tretji naslov svetovnega prvaka po letih 2022 in 2023.

    Ogier si je danes še pred zadnjo hitrostno preizkušnjo relija pred Evansom privozil pet točk naskoka v svetovnem prvenstvu in več kot dve minuti in pol prednosti na reliju pred Britancem, tako da v t. i. »power stageu« ni več veliko tvegal. Evans je sicer dobil zadnji »brzinec«, a to ni bilo dovolj.

    Francoz, ki letos ni nastopil na treh od 14 dirk v sezoni, je slavil na šestih relijih, še dvakrat je bil drugi in tretji, ter na koncu zbral štiri točke več od Evansa (293-289). Ta je bil najboljši dvakrat, petkrat je stopil na drugo najvišjo stopničko, na prvi naslov prvaka pa bo moral še počakati.

    Petkov dan je sicer na vrhu relija končal še en Francoz Adrien Fourmaux (Hyundai), a je pozneje ponoči zaradi kazni izgubil minuto in zdrsnil na četrto mesto. Vodstvo pred današnjim zadnjim dnevom je tako podedoval Latvijec Martinš Sesks (Ford), a ni imel velike prednosti pred Neuvillom.

    Danes je Belgijec že po prvi hitrostni preizkušnji prevzel vodstvo, na koncu pa slavil s 54,7 sekundami prednosti pred Fourmauxem. Tretji Ogier je zaostal za minuto in tri sekunde. Sesks je po težavah v predzadnji hitrostni preizkušnji ostal brez boja za zmago.

