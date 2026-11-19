Kanuist Žiga Lin Hočevar, športni komentator Ivo Milovanovič, trenerka v kajaku Živa Cankar in legenda slovenskega kolesarstva Primož Čerin so prejemniki letošnjih nagrad Marjana Rožanca, najvišjega priznanja Mestne občine Ljubljana na področju športa.

Hočevar je pri devetnajstih letih postal najmlajši zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v kanuju v članski konkurenci. Letošnjo sezono je zaznamoval tudi z ekipnim naslovom svetovnega prvaka v kajaku ter dvojno zmago na svetovnem pokalu v Tacnu, v kanuju in kajakaškem krosu, je poudarila žirija, ki je izbirala letošnje nagrajence.

Med četverico je bil edini, ki je nagrado prejel za športni dosežek, preostali trije pa za delo v daljšem časovnem obdobju.

Več kot 2300 športnih prenosov

Milovanovič je športni novinar, urednik in komentator, ki je v 46 letih službovanja na RTV Slovenija opravil več kot 2300 športnih prenosov.

Kot je poudarila žirija, je s prepoznavnim glasom spremljal največje športne trenutke, predstavljal uspehe ljubljanskih klubov in kot mentor svoje znanje predajal mlajšim komentatorjem.

Živa Cankar je trenerka, pedagoginja in nekdanja vrhunska kajakašica. Že več kot tri desetletja sooblikuje ljubljansko in slovensko kajakaštvo. Pri razvoju je spremljala številne poznejše olimpijce in svetovne prvake, prispevala k razvoju ženskega kajakaštva ter z Zmajčkovim pokalom mladim približala prve tekmovalne izkušnje.

Nagrade Marjana Rožanca, najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana na področju športa, vsako leto prejmejo največ štirje posamezniki ali organizacije. FOTO: Miha Šimnovec

Od Toura do svetovanja Rogliču

Čerin je pionir slovenskega profesionalnega kolesarstva, olimpijec in udeleženec vseh treh največjih etapnih dirk, po Franciji, Italiji in Španiji.

Iz ljubljanskega Roga se je podal v mednarodno kolesarstvo, danes pa svoje znanje in bogate izkušnje prenaša na mlade kolesarje v ljubljanskih klubih ter deluje tudi kot svetovalec Primoža Rogliča, je zapisala žirija.

Nagrado Mestna občina Ljubljana podeljuje posameznikom in organizacijam za izjemne dosežke, dolgoletno predano delo ter pomemben prispevek k razvoju in ugledu športa v Ljubljani. Ime je dobila po pisatelju, esejistu in mislecu Marjanu Rožancu, ki je tudi sam soustvarjal športno življenje in v športu prepoznaval mnogo več kot tekmovanje.