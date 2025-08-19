Legendarni Italijan: Zdaj je preveč elektronike, Marc Marquez? On je ...

Na Red Bullovem Ringu v Spielbergu so pred nedeljsko dirko za svetovno prvenstvo v razredu motoGP pripravili prav poseben spektakel, na katerem so se v središču pozornosti znašli legendarni motociklisti, ki so se znova usedli na svoje stare motorje in z njimi odpeljali nekaj krogov pred navdušenim občinstvom. Med največjimi zvezdniki je bil nedvomno sloviti Italijan Giacomo Agostini, ki je s 15 naslovi svetovnega prvaka v različnih kategorijah najuspešnejši dirkač v zgodovini motociklizma.

»Minilo je že 50 let, odkar sem nazadnje vozil ta motor (MV agusta), pa se še vedno dobro spomnim vsega. Še vedno rad sedem nanj,« je bil dobro razpoložen 83-letni Italijan. Spregovoril je tudi o španskem asu Marcu Marquezu (Ducati), ki je v nedeljo slavil novo zmago in z njo naredil nov korak k sedmemu naslovu svetovnega prvaka kraljevski kategoriji, prvemu po letu 2019. »Marc je vsekakor zelo, zelo dober dirkač, o tem ni nobenega dvoma. Ima sicer najboljši motor, a je tudi dober dirkač. Vendar pa sem bil tudi jaz dober,« se je namuznil Agostini.

Marc Marquez drvi naslovu svetovnega prvaka nasproti. FOTO: Jure Makovec/AFP

Legendarni Italijan se je dotaknil tudi razvoja in vloge tehnologije na današnjih dirkah. »Mi takrat nismo imeli elektronike, ki bi nam olajšala življenje. Zdaj imajo dirkači preveč elektronskih pomagal. Menim, da bi jih morali manj, hkrati bi morali imeti njihovi motorji še več konjskih moči,« je poudaril Agostini. Kritičen je bil tudi do pnevmatik: »Nekateri morajo voziti počasneje, da pridejo do cilja. Toda na dirkah bi morala biti bistvena hitrost, kajne?«

Navijači so sicer v Spielbergu toplo pozdravili nastope slovitih dirkačev, ki so s svojimi vožnjami pokazali, da strast do motociklizma nikoli ne zbledi.