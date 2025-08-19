  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Legendarni Italijan: Zdaj je preveč elektronike, Marc Marquez? On je ...

    Sloviti Giacomo Agostini v Spielbergu spregovoril tudi o španskem motociklističnem zvezdniku in dirkah v razredu motoGP.
    Giacomo Agostini je najuspešnejši dirkač v zgodovini motociklizma. FOTO: Alessandro Bremec/Reuters
    Galerija
    Giacomo Agostini je najuspešnejši dirkač v zgodovini motociklizma. FOTO: Alessandro Bremec/Reuters
    Miha Šimnovec
    19. 8. 2025 | 11:22
    19. 8. 2025 | 11:22
    2:21
    A+A-

    Na Red Bullovem Ringu v Spielbergu so pred nedeljsko dirko za svetovno prvenstvo v razredu motoGP pripravili prav poseben spektakel, na katerem so se v središču pozornosti znašli legendarni motociklisti, ki so se znova usedli na svoje stare motorje in z njimi odpeljali nekaj krogov pred navdušenim občinstvom. Med največjimi zvezdniki je bil nedvomno sloviti Italijan Giacomo Agostini, ki je s 15 naslovi svetovnega prvaka v različnih kategorijah najuspešnejši dirkač v zgodovini motociklizma.

    »Minilo je že 50 let, odkar sem nazadnje vozil ta motor (MV agusta), pa se še vedno dobro spomnim vsega. Še vedno rad sedem nanj,« je bil dobro razpoložen 83-letni Italijan. Spregovoril je tudi o španskem asu Marcu Marquezu (Ducati), ki je v nedeljo slavil novo zmago in z njo naredil nov korak k sedmemu naslovu svetovnega prvaka kraljevski kategoriji, prvemu po letu 2019. »Marc je vsekakor zelo, zelo dober dirkač, o tem ni nobenega dvoma. Ima sicer najboljši motor, a je tudi dober dirkač. Vendar pa sem bil tudi jaz dober,« se je namuznil Agostini.

    Marc Marquez drvi naslovu svetovnega prvaka nasproti. FOTO: Jure Makovec/AFP
    Marc Marquez drvi naslovu svetovnega prvaka nasproti. FOTO: Jure Makovec/AFP

    Legendarni Italijan se je dotaknil tudi razvoja in vloge tehnologije na današnjih dirkah. »Mi takrat nismo imeli elektronike, ki bi nam olajšala življenje. Zdaj imajo dirkači preveč elektronskih pomagal. Menim, da bi jih morali manj, hkrati bi morali imeti njihovi motorji še več konjskih moči,« je poudaril Agostini. Kritičen je bil tudi do pnevmatik: »Nekateri morajo voziti počasneje, da pridejo do cilja. Toda na dirkah bi morala biti bistvena hitrost, kajne?«

    Navijači so sicer v Spielbergu toplo pozdravili nastope slovitih dirkačev, ki so s svojimi vožnjami pokazali, da strast do motociklizma nikoli ne zbledi.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Zdaj obžaluje igranje v Rusiji, kamor še vedno odhajajo tudi Slovenci

    Finski hokejist Teemu Pulkkinen se je po vrnitvi v domovino pokesal. Sprejel več slabih odločitev. Podobno se je s pepelom posul tudi Šved Jonas Jerebko.
    Miha Šimnovec 18. 8. 2025 | 17:51
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Marcu Marquezu je bilo hudo zaradi brata

    Španski motociklistični zvezdnik je bil najhitrejši tudi na veliki nagradi Nizozemske.
    29. 6. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Francoski veteran presenetil vse po vrsti

    Na veliki nagradi Francije v razredu motoGP je s številnimi pastmi najbolje opravil domači as Johann Zarco.
    11. 5. 2025 | 16:03
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Zgodba o skakalnem upu Žigi Jančarju

    Slovenski skakalni up je poseben tudi zaradi svojih oči

    Mladi smučarski skakalec Žiga Jančar se spogleduje z visokimi cilji. V Planici osemkrat preletel 200 metrov. Rad spremlja tudi dirke v motoGP, reliju in MXGP.
    Miha Šimnovec 21. 4. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Timi Zajc kritičen do pristojnih: Z opremo smo šli štiri korake nazaj

    Slovenski skakalni as zadovoljen s svojo formo pred štartom v Lillehammerju. Želi si razrešiti posebno uganko. Razveselil se je podviga Jorgeja Martina.
    Miha Šimnovec 20. 11. 2024 | 20:24
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    MotoGP

    Jorge Martin kot Terminator razstrelil škatlo z zlato čelado (VIDEO)

    Španski motociklistični as novi svetovni prvak v kraljevskem razredu motoGP.
    Miha Šimnovec 17. 11. 2024 | 14:57
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Avstrijci upajo tudi na presenečenje Brada Pitta

    V Spielbergu pojutrišnjem 11. letošnja dirka za SP v formuli 1. Pri Red Bullu verjamejo v zasuk. Bogat spremljevalni program s številnimi zvenečimi imeni.
    Miha Šimnovec 27. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Mladi slovenski dirkač Mark Kastelic

    Pri rosnih 16 letih uspešno kroti 650 konjskih moči

    Nadarjeni dirkač Mark Kastelic z mercedesom AMG navdušuje v srednjeevropskem pokalu GT4. V šotoru sta ga že obiskala tudi Nico Rosberg in Emerson Fittipaldi.
    Miha Šimnovec 18. 6. 2024 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Atletski center Ljubljana

    Šišenskega stadiona Žak ni več

    Začela se je gradnja novega Atletskega centra Ljubljana, pomembnega za razvoj slovenske atletike.
    Manja Pušnik 18. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Kaj se je dogajalo na obisku Evrope pri Trumpu (v živo)

    Na srečanju glavna razprava o končanju vojne in varnostnih jamstvih za Ukrajino.
    18. 8. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    motociklizemGiacomo AgostiniMarc MarquezmotoGPSpielberg

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Brezzobi embargo

    Slovenija v objemu Izraela tesneje, kot bi vlada rada

    Zakaj embargo na orožje in vojaško opremo Izraelu škodi Sloveniji in ne Izraelu, ki še vedno dobiva denar iz Slovenije.
    Novica Mihajlović 19. 8. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarska gibanja

    Šibko prvo polletje bo oklestilo letošnjo gospodarsko rast

    Slovenija je letos med najmanj uspešnimi v Uniji in bo težko dosegla več kot enoodstotno povečanje gospodarstva, ugotavlja prvi ekonomist GZS Bojan Ivanc.
    Miha Jenko 19. 8. 2025 | 13:06
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Pogačar in Roglič bosta še lovila tretjo tritedensko dirko

    V celotni kolesarski zgodovini je skupni seštevek na Giru, Touru in Vuelti osvojilo le sedem legend.
    Matic Rupnik 19. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Banka Slovenije

    Bančni dobički ob polletju presegli pol milijarde evrov

    Polovico rasti bilančne vsote banke ustvarile z rastjo depozitov gospodinjstev, rastejo tudi stanovanjska posojila.
    Karel Lipnik 19. 8. 2025 | 12:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pulj

    Župan protestno zapustil spominsko slovesnost po komentarjih o genocidu

    Predstavnik italijanske manjšine Enio Forlani je tragedijo v govoru označil za genocid, kar je po mnenju Grbina zgodovinski revizionizem.
    19. 8. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Pogačar in Roglič bosta še lovila tretjo tritedensko dirko

    V celotni kolesarski zgodovini je skupni seštevek na Giru, Touru in Vuelti osvojilo le sedem legend.
    Matic Rupnik 19. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Banka Slovenije

    Bančni dobički ob polletju presegli pol milijarde evrov

    Polovico rasti bilančne vsote banke ustvarile z rastjo depozitov gospodinjstev, rastejo tudi stanovanjska posojila.
    Karel Lipnik 19. 8. 2025 | 12:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pulj

    Župan protestno zapustil spominsko slovesnost po komentarjih o genocidu

    Predstavnik italijanske manjšine Enio Forlani je tragedijo v govoru označil za genocid, kar je po mnenju Grbina zgodovinski revizionizem.
    19. 8. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo