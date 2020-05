Legendarni Mike Tyson pri 53 letih načrtuje vrnitev v ring (VIDEO)

Želi zaslužiti nekaj denarja za brezdomce in odvisnike

Legendarni ameriški boksarje s svežim videoposnetkom svojega treninga pokazal, da še vedno premore hitrost, moč in natančnost udarcev. Čeprav šteje že 53 let, je zatrdil, da se pripravlja za vrnitev v boksarski ring.»Dobro mi gre, čeprav sem kar dobro zdelan po tednu treninga. Za zdaj, pa nato 25 minut in podobno. Veliko časa preživim, delam tudi druge kardio-vaje. Ne bi se zares vrnil v ring, toda aktiven bom. Želim zaslužiti nekaj denarja, pomagati brezdomcem in takšnim odvisnikom od drog, kakršen sem jaz,« je zatrdil Tyson, nekoč absolutni boksarski prvak v težki kategoriji, znan po spektakularnem slogu boksa, s katerim je že v mladih letih navdušil številne ljubitelje te borilne veščine.