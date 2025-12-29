Legendarni Nizozemec prestižno priznanje izročil slovenskemu asu

Vodstvo borilnega združenja SENSHI je svoje najprestižnejše priznanje, Spartakovo čelado, letos podelilo slovenskemu kikboksarju in tajskemu boksarju Samu Petjetu, evropskemu prvaku v kategoriji do 75 kilogramov. To nagrado sicer prejme borec, ki je v iztekajočem se letu pustil največji pečat v profesionalnem ringu.

Potem ko si je lani v višji kategoriji izbojeval naslov najboljšega na stari celini, se je letos vrnil v kategorijo do 70 kilogramov in slavil dve prepričljivi zmagi. Še posebej veliko mu pomeni majski uspeh proti Christianu Bayi iz Konga, saj se mu je tako na najlepši način oddolžil za boleč poraz iz leta 2017.

Samo Petje (desno) je maja letos slavil odmevno zmago proti Christianu Bayi iz Konga. FOTO: SENSHI

Petje na to priznanje, ki mu ga je izročil legendarni nizozemski borec Semmy Schilt, gleda kot na potrditev dolgoletnega dela, vztrajnosti in predanosti športu. »Nagrada mi pomeni izjemno čast in dokaz, da so moje trdo delo, predanost in strast zelo cenjeni v tej skupnosti. Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti vsem, ki so me podpirali in mi pomagali na poti do tega dosežka. Posebna zahvala gre tudi organizaciji SENSHI, ki s svojimi vrednotami natančno definira, kaj pomeni biti pravi 'Špartanec'. Ponosno bom nosil to nagrado kot simbol truda in discipline, ki ju zastopam,« je sporočil 33-letni Belokranjec.

Samo Petje si šteje v veliko čast, da je prejel Spartakovo čelado. FOTO: SENSHI

Medtem Petje že pogleduje proti novim izzivom. »Upam, da bom še naprej prispeval k rasti in napredku tega združenja,« je še poudaril vrhunski slovenski borec, čigar naslednji cilj je ubranitev naslova evropskega prvaka, spogleduje pa se tudi s svetovno lovoriko. Največjo zmago v svojem življenju pa Samo vidi v letošnjem rojstvu dvojčkov, Liane in Liama, ki sta postala njegov najmočnejši vir motivacije