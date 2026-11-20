Slovenska judoistka Leila Mazouzi je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Taškentu osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 63 kilogramov. Dvajsetletna evropska prvakinja je v dvoboju za tretje mesto premagala Mongolko Maralmo Kurelčulun in Sloveniji priborila drugo odličje na prvenstvu. V četrtek je bila v kategoriji do 57 kilogramov bronasta Nika Tomc, prav tako letošnja mladinska evropska prvakinja.

»To tretje mesto je rezultat moje zdajšnje forme. Zame je bila to zadnja tekma pri mladinkah, zdaj se osredotočam na članice. Glede prihodnjih tekmovanj se bom dogovorila s svojim trenerjem,« je po osvojitvi brona v Taškentu za Judo zvezo Slovenije povedala Leila Mazouzi, ki se je po velikem uspehu zahvalila tudi trenerju Marjanu Fabjanu.

Mazouzi je bila kot osma nosilka v prvem krogu prosta, nato pa je z vzvodom na komolcu v manj kot minuti premagala Kazahstanko Dameljo Asilkanovo. V osmini finala je za zmago proti Italijanki Mariki Cavaglio potrebovala le 18 sekund. V četrtfinalu je izločila prvo nosilko, Rusinjo Ajšat Alijevo, ki si je v dobrih treh minutah prislužila tri kazni.

Pot v finale ji je preprečila Francozinja Manon Agati-Alouache, ki je po izenačenem začetku dvoboja povedla z jukom, približno pol minute pred koncem pa z zadržanjem dosegla ippon. Mazouzi je v dvoboju za bron prevzela pobudo že na začetku. Mongolka je dobila dve kazni, Slovenka pa je na začetku zadnje minute dosegla juko in prednost obdržala do izteka časa.

Za Mazouzijevo je bilo to drugo veliko odličje v sezoni po septembrskem evropskem naslovu v Podgorici. »Zame je bila to zadnja tekma pri mladinkah, zdaj se osredotočam na članice,« je po tekmi povedala za Judo zvezo Slovenije.

V kategoriji do 63 kilogramov je nastopila tudi Neža Mesiček, ki jo je v drugem krogu premagala tretja nosilka, Kanadčanka Carla Van Zyl. Jevgenija Gajić je v kategoriji do 70 kilogramov izgubila uvodni dvoboj proti Nemki Alicji Thiele. Na zadnji dan prvenstva bodo v soboto nastopili še Neža Hladnik, Gabriel Lipič in Timotej Kos.