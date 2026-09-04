Leila ponovila podvig svoje klubske kolegice Nike

Le 24 ur po podvigu Nike Tomc, ki je v Podgorici navdušila z osvojitvijo naslova mladinske evropske prvakinje v kategoriji do 57 kilogramov, je uspeh svoje klubske kolegice ponovila še Leila Mazouzi. Prav tako sila obetavna judoistka celjskega kluba Z'dežele Sankaku se je z zlato kolajno okitila v kategoriji do 63 kilogramov.

Mazouzijeva je v uvodnem krogu z iponom izločila Litovko Ugne Skeryte, nakar je predčasno premagala tudi Slovakinjo Paulo Matuszekovo. V četrtfinalu je bila boljša od Izraelke Lihi Boaron, v polfinalu pa je ustavila še Rusinjo Ajšat Alijevo in se prebila v zaključni dvoboj, v katerem je po preobratu ugnala Nemko Katharino Kaiser.

V polfinalu je Leila Mazouzi (desno) ugnala Rusinjo Ajšat Alijevo. FOTO: Kostadin Andonov/EJU

Komaj 19-letna Prekmurka, ki že več let trenira pod vodstvom najuspešnejšega slovenskega trenerja Marjana Fabjana, je z naslovom mladinske evropske prvakinje le še potrdila izjemno nadarjenost, na katero je sicer opozorila že pred štirimi leti z bronastim odličjem na kadetskem evropskem prvenstvu v Poreču.

V isti kategoriji je Paulina Selan ugnala Avstrijko Heleno Rottenhofer in Slovakinjo Martino Drdakovo ter izgubila z Ukrajinko Kristino Opanasenko in Španko Lucio Carpio Fernandez.