Dekle za velike tekme: stresno, a tudi zelo uspešno leto

»Postati parašportnica leta 2025 mi ogromno pomeni. Občutek je lep, to mi je uspelo že tretjič in je hkrati lepo priznanje za vse, kar počnem. Ponosna sem,« priznava 23-letna Brežičanka, sicer gluha atletinja, Leja Glojnarič. Leto, ki se poslavlja, ki je bilo za Posavko stresno, naporno, boleče, a tudi zelo uspešno.

Na olimpijadi gluhih, večjega tekmovanja za gluhe in naglušne športnike na svetu ni, je v Tokiu osvojila tri bronaste kolajne (v skoku v višino, teku na 100 metrov z ovirami in sedmeroboju). Japonska, ki je gostila olimpijado gluhih, ji bo ostala v lepem spominu, čeprav je tja odpotovala brez posebnih pričakovanj in obetov. Ni veliko manjkalo, da bi celo ostala doma.